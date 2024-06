O Grande React: Lucas Selfie recebe o comunicador Caio Barbosa nesta quinta (25)

Alto contraste

Lucas Selfie recebe Caio Barbosa, comunicador viciado em reality. Os dois comentam o andamento do jogo e a primeira eliminação da temporada de A Grande Conquista. Depois da atração na TV, Ju Nogueira bate um papo com os dez Vileiros que deixarão a disputa hoje. A entrevista com os ex-Conquisteiros pode ser acompanhada, com exclusividade, no PlayPlus, o serviço de streaming da RECORD.