O Grande React recebe três eliminados de A Grande Conquista Brenno, que deixou a disputa na última sexta (13), e os dois participantes que sairão do programa nesta segunda (15), vão conversar com Lucas Selfie e Ju Nogueira

‌



A+

A-

Com jogo esquentando, Lucas Selfie e Ju Nogueira conversam com mais ex-conquisteiros RECORD/Antônio Chahestian

A Grande Conquista pega fogo nos momentos finais! A partir das 22h, enquanto Rachel Sheherazade estiver, ao vivo, apresentando o programa na TV, Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam O Grande React, e recebem Brenno, eliminado da disputa no último sábado (13).

Eles vão ver e comentar a trajetória do ex-conquisteiro nesta reta final do jogo. A atração terá transmissão ao vivo, nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube, e no PlayPlus (serviço de streaming da RECORD).

Conversa com eliminados

Os conquisteiros Cel, Guipa, Hadad e Rambo estão na Zona de Risco e dois deles serão eliminados na noite desta segunda (15). A votação está rolando no R7.com e o público decide quem vai continuar no reality.

Assim que o programa na TV terminar e Sheherazade anunciar os dois eliminados desta noite, os ex-conquisteiros sairão do confinamento direto para uma conversa com Selfie e Ju. Essa primeira entrevista dos participantes que deixarão o reality terá transmissão exclusiva para os assinantes do PlayPlus.

Publicidade

SOBRE O PLAYPLUS