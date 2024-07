O Grande React traz entrevista exclusiva com o sétimo eliminado do reality nesta quinta (27) Ju Nogueira terá o influencer João Vivas ao seu lado na atração para conversar com o Conquisteiro que dará adeus ao jogo; não perca!

‌



A+

A-

A apresentadora e o influenciador vão soltar o verbo com o mais novo ex-Conquisteiro sobre o programa RECORD/Antonio Chahestian

Na noite desta quinta-feira (27), acontece mais uma eliminação na mansão de A Grande Conquista. Três Conquisteiros estão na Zona de Risco (De Albú, Guipa e Hadad) e lutam pela preferência do público para seguirem na disputa.

E, enquanto o programa estiver sendo exibido, ao vivo, na RECORD, Ju Nogueira recebe o influencer João Vivas, em O Grande React. Na atração, exibida a partir das 22h20, nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube, e no PlayPlus, a dupla analisa o andamento do jogo e as reações dos competidores com mais uma eliminação.

Assim que A Grande Conquista terminar a edição de hoje na TV, o eliminado da noite conversa, ao vivo, com Ju e João Vivas, exclusivamente no PlayPlus, o streaming da RECORD.

SOBRE O PLAYPLUS