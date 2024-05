A Grande Conquista 2 |Do R7

Dona Geni chora ao pensar na Zona de Risco: ‘Ninguém vai sofrer mais do que eu nessa votação’ Mãe de Jaquelline terá que escolher entre Kaio e Hadad

Dona Geni chora ao pensar na Zona de Risco: ‘Ninguém vai sofrer mais do que eu nessa votação’ Qual será o destino do voto de Dona Geni? (reprodução playplus)

Mais uma Zona de Risco chegando em A Grande Conquista 2 e provocando emoções nos Conquisteiros! Na tarde desta segunda-feira (20), Dona Geni se viu às lágrimas diante da difícil decisão de escolher entre Kaio e Hadad, os Donos da Mansão, para a berlinda.

Em uma conversa com Vinigram, ela expressou, aos prantos, sua agonia diante da dúvida: “Coração tá doendo, duas pessoas que eu mais gosto e vou ter que escolher uma para votar. [...] Ninguém vai sofrer mais do que eu nessa votação”, desabafou. Segundo Dona Geni, seu voto pode afetar diretamente Kaio e Hadad.

Vinigram respondeu ao desabafo da amiga: “É um jogo! Infelizmente esse é um momento em que a gente se posiciona”. Ele ainda a aconselhou, sugerindo que ela conversasse com os Donos, pois ambos compreenderiam que não é uma decisão fácil para ela. “O melhor é falar mesmo, Geni. Eles vão entender. Eu, no seu lugar, faria do mesmo jeito e deixaria bem claro”, explicou o cantor. “Aí, o Brasil decide”, concluiu a Conquisteira.

Assista à conversa:

Apostas sobre o destino do voto de Dona Geni?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.