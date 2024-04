Público define destino do prêmio de R$ 5 mil para Donos das Casas da Vila Primeira enquete da segunda temporada de A Grande Conquista promete dar o que falar; confira o resultado

A Casa Verde foi a mais cobiçada por oferecer mais conforto aos moradores (Reprodução/X)

O público decidiu! A Grande Conquista 2 começou com um verdadeiro banho de participação dos telespectadores, que se envolveram ativamente nas dinâmicas do programa. O resultado da enquete acabou de ser divulgado no programa ao vivo desta terça (23) e promete agitar completamente a Vila nas próximas horas!

Como parte do jogo, cada Dono da Vila vai receber R$ 5 mil. E para colocar mais fogo na competição, uma votação foi aberta no R7.com, permitindo ao público decidir como cada um deve gastar o dinheiro.

As alternativas eram: Compras no Mercadinho somente de itens de uso pessoal ou Dividir essa quantia com quatro moradores da sua própria Casa. Confira o resultado:

20,25% dos votos foram para a opção de realizar “Compras no Mercadinho somente de itens de uso pessoal”.

79,75% dos votos foram para a decisão de “Dividir esse dinheiro com quatro moradores da sua própria Casa”.

Dessa forma, conforme a decisão da maioria, Cacau Luz (Casa Laranja), Madshow (Casa Verde) e Claudia Carmo (Casa Azul) deverão dividir o montante entre quatro membros de suas respectivas casas. Eita!

E aí, gostaram do resultado?

A Grande Conquista 2 é exibida diariamente, de segunda a domingo, a partir das 22h30, na tela da RECORD. Com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.