Amizade de milhões! Thiago Servo faz homenagem a Erick Ricarte O campeão de A Grande Conquista relembrou alguns momentos com o amigo de confinamento e se declarou; veja!

Amizade que começou no reality continua firme e forte Amizade que começou no reality continua firme e forte (Reprodução/Instagram)

Durante o confinamento na Casa Azul, na primeira temporada, Servo criou laços fortes com Erick, que foi seu grande aliado em A Grande Conquista. A amizade só cresceu e ultrapassou as fronteiras do reality.

Em seu perfil oficial, o campeão compartilhou uma sequência de fotos com o amigo e fez uma homenagem: "Vamos falar de amizade? Erick é um presente que ganhei no reality A Grande Conquista, que tem estreia da segunda edição dia 22 de abril. Foram muitos momentos vividos intensamente. Momentos especiais e inesquecíveis", escreveu na legenda.

"Te amo Bombonzinho, você é um presente de Deus. Que em A Grande Conquista 2 os participantes pensem não só no jogo, mas também em fazer boas amizades", comentou Erick na publicação.

Nos comentários, Bruno Tálamo elogiou: "Lindos". O público também ficou comovido com a declaração. "Saudades da nossa dupla favorita", comentou um internauta. "A amizade mais linda e verdadeira", disse outro.

Confira a postagem:

A segunda temporada de A Grande Conquista, com apresentação de Rachel Sheherazade, estreia em abril de 2024, na tela da RECORD.