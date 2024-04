Gyselle Soares publica ensaio fotográfico de tirar o fôlego e agita web

Depois de muitos desafios, Gyselle Soares é a quarta colocada em A Grande Conquista, com 17,95% dos votos! Dona de uma opinião forte e um jeito alegre, a Conquisteira encarou poucas e boas na Vila, passou pela emoção de ser uma das mais votadas para a Mansão e se envolveu em grandes barracos e flertes com os crushes. Relembre os principais momentos da atriz no reality show!