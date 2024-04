Esquenta |Do R7

Live A Grande Conquista: Victoria Macan e Glauco Marciano são os convidados desta terça (9) A partir das 20h, Sheherazade e Selfie recebem os ex-participantes do reality para falar sobre a segunda edição da competição

Cada vez mais perto da estreia de A Grande Conquista 2, os fãs do reality show da RECORD podem ficar por dentro de todas as novidades a cada live semanal comandada por Lucas Selfie e pela nova apresentadora do programa, Rachel Sheherazade.

Nesta terça (9), às 20h, Victoria Macan e Glauco Marciano, participantes da primeira edição da competição, irão revelar o que esperam dos novos Conquisteiros, além de relembrar os dias no confinamento.

A live será exibida no R7.com, PlayPlus e nas plataformas digitais da RECORD.

A Live A Grande Conquista acontece semanalmente, todas às terças-feiras, a partir das 20h, até a estreia do programa, no dia 22 de abril às 22h30 na RECORD.