Esquenta |Do R7

Rodrigo Carelli agita a web com foto de Sheherazade Diretor do núcleo de realities da RECORD aumentou a expectativa dos internautas para a estreia de A Grande Conquista 2

Alto contraste

A+

A-

A estreia da nova temporada de A Grande Conquista está cada dia mais próxima e a ansiedade do público está a mil! Em suas redes sociais, o diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, fez questão de publicar uma foto de Rachel Sheherazade: "Nova skin desbloqueada com sucesso: apresentadora de reality show", escreveu na postagem.

É a primeira vez que a jornalista embarca em um programa de entretenimento e a resposta do público não poderia ter sido melhor. Nos comentários, Kally Fonseca, ex-peoa e amiga de Sheherazade, demonstrou seu apoio: "A melhor, eu amo".

Os internautas também fizeram questão de demonstrar o quanto estão empolgados com a novidade. "Sucesso garantido com Rachel no comando", afirmou uma fã. "Maravilhosa, estou muito ansiosa pela estreia dela", disse outra.

Confira a postagem:

A segunda temporada de A Grande Conquista, com apresentação de Rachel Sheherazade, estreia em abril de 2024, na tela da RECORD.