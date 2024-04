Sheherazade surpreende os fãs com mudança de visual Apresentadora de A Grande Conquista 2 publicou o novo corte de cabelo nas redes sociais

Alto contraste

A+

A-

Rachel apareceu belíssima em postagem na internet (Reprodução/Instagram)

Com luzes e corte de cabelo atualizado, Rachel Sheherazade está prontíssima para a estreia de A Grande Conquista 2, nesta segunda (22)! Os fãs da apresentadora suspiraram com as mudanças de visual da loira e não pouparam elogios nos comentários.

Rachel é uma das grandes novidades da segunda temporada do reality. A ex-peoa de A Fazenda 15 migrou do telejornalismo para o entretenimento, e marcou essa nova fase da carreira com uma mudança sutil e elegante nas madeixas.

Choveram comentários nas redes sociais falando sobre a beleza da apresentadora: “Passada, que mulher maravilhosa”, disse uma seguidora. Outra fã elogiou: “Está gata demais!”

Veja o novo visual:

Publicidade

Fique ligado! Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 estreia nesta segunda (22), às 22h30, na tela da RECORD.

Confira a lista com 100 participantes do reality:

Publicidade 1 / 101 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Sob o comando de Rachel Sheherazade, o reality completaço e original da RECORD tem data e hora para começar. A espera acabou e agora você pode conhecer um pouco mais sobre os 100 participantes que buscam um único objetivo: o grande prêmio final! Confira as informações de cada Conquisteiro e escolha para quem vai a sua torcida Reprodução/Instagram