‘Só quem viveu sabe’, afirma Thiago Servo sobre A Grande Conquista

Quase um ano após embarcar emA Grande Conquista – reality com formato original da RECORD –, o cantor Thiago Servo revela que saiu do programa levando muito mais do que um grande prêmio ou título de campeão da primeira temporada.

“Hoje, sou muito mais conhecido, as pessoas me abordam nas ruas por conta do reality e também passaram a me enxergar como eu sou e não só como o artista, passei a ser querido pelo meu jeito”, explica o cantor, que teve 35,40% dos votos após disputar a preferência do público com Gabriel Roza, Gyselle Soares e Natália Deodato, em votação realizada no R7.com.

Servo, que já havia participado de A Fazenda 8 e, na época, bateu o sino para sair da atração, deu a volta por cima em A Grande Conquista e ficou impressionado com os fãs que conquistou de 2023 para cá: “É uma galera que acompanha a vida, apoia, faz campanha, vai para a internet e engaja. São fãs bem fervorosos e muito carinhosos”.

O novo reality também trouxe amizades que ultrapassaram as fronteiras de Itapecerica da Serra. O ator e influenciador Erick Ricarte, que apelidou o cantor de ‘bombonzinho’, praticamente, entrou para a família do sertanejo. “É meu irmão, é padrinho do meu filho, um presente que ganhei em A Grande Conquista! Com certeza, eu vou levar para a vida inteira”, revela.

Além de Erick, Servo também tem um carinho especial por Gyselli Soares, Bruno Tálamo, Daniel Toko, Erika Coimbra, Ana Paula Almeida e muitos outros. Alguns, ele conheceu ainda em meio aos perrengues da Vila, quando era o Dono da Casa Verde e dividiu opiniões com suas decisões.

Ele não tem dúvida de que a amizade ajuda muito a enfrentar os dias no confinamento e recomenda agir com o coração para vencer um reality. “Por mais que seja um jogo, a maior estratégia é fazer o que você acha correto e acredita, ter humildade e respeito pelas pessoas. Evite pensar que precisa tirar tal pessoa porque ela é forte. Procure agir com o coração mesmo, ficar próximo dos seus amigos e ser verdadeiro”, diz.

Mas será que um campeão sente que vai sair vencedor em algum momento do jogo? Servo explica que sempre teve esperança de ganhar desde que conseguiu subir da Vila para a Mansão.

Na vida real, ele sente muita saudade do programa e dá um conselho para quem vai enfrentar os perrengues na segunda temporada, prevista para estrear no dia 22 de abril, na tela da RECORD.

“É uma experiência única, forte. Só quem viveu sabe. Tente manter a calma, é muita pressão, precisa ter fé em Deus, ser humilde e se entregar. Eu vejo que muita gente com medo de apostar”, observa.

De olho na segunda temporada com Sheherazade

As mudanças para a nova temporada foram mais do que aprovadas pelo campeão: “Achei legal começar todo mundo na Vila, pois fica em igualdade. Também fiquei feliz pela Rachel Sheherazade, ela vai arrebentar, porque veio de um reality, é uma grande jornalista e comunicadora. Eu a conheci pessoalmente, é uma pessoa legal, querida, estou torcendo bastante”.

Projetos para 2024

Para os fãs, Servo só traz boas notícias! Muito em breve o público vai conferir um novo projeto musical. “Estou muito feliz e na fase de preparação de um DVD, que devo gravar em maio, com participações mais do que especiais e uma releitura da minha carreira no sertanejo. Tem músicas inéditas que escolhemos, ouvimos mais de 1.500, então estou muito confiante por poder trabalhar e fazer o que amo, ter uma nova chance”, finaliza.

Prepare-se! A segunda temporada de A Grande Conquista 2 estreia no dia 22 de abril, na tela da RECORD.

Relembre a trajetória de Thiago Servo no reality:

share Após muitos desafios, Thiago Servo é o vencedor de A Grande Conquista! O cantor teve trajetória digna de protagonista, com vitórias em provas, um quase romance, tretas icônicas e uma amizade linda, que promete ultrapassar os limites da competição. Confira os melhores momentos da passagem de Thiago!