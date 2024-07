Finalistas de A Grande Conquista 2, Kaio, João Hadad, Fernando e Rambo participam do Self Service Programa desta terça-feira (23) repercutiu o pós reality da RECORD; assista! A Grande Conquista 2|Do R7 23/07/2024 - 14h40 (Atualizado em 23/07/2024 - 14h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Kaio, João Hadad, Fernando e Rambo durante o Self Service desta terça (23)

Finalistas de A Grande Conquista 2, Kaio (vencedor), João Hadad (segundo), Rambo (terceiro) e Fernando (quarto lugar) participaram do Self Service desta terça-feira (23). O pós reality da RECORD foi o assunto central no bate-papo realizado pelo apresentador Lucas Selfie hoje. Assista:

O programa Selfie Service desta terça-feira foi um oferecimento de Estomazil.