Alerta spoiler! Veja imagem da primeira prova de A Grande Conquista 2

Veja imagem da primeira prova de A Grande Conquista 2 Na primeira live de esquenta, Sheherazade despertou a curiosidade do público para decifrar como será a dinâmica

Está chegando a hora da estreia da segunda temporada de A Grande Conquista e a live de esquenta agitou o público, que está ainda mais ansioso por novidades! Na última terça-feira (26), Rachel Sheherazade e Lucas Selfie comandaram a transmissão especial e trouxeram novidades do programa, além de relembrar os melhores momentos da primeira edição.

A apresentadora revelou, em primeira mão, a imagem do cenário da primeira dinâmica da divisão das casas na Vila! "Será que é uma prova de resistência? Uma prova de caça ao tesouro? Prova de sorte?", questionou Sheherazade, deixando a dúvida no ar para os telespectadores especularem.

Confira a imagem:

Bruno Tálamo e Erick Ricarte, ex-participantes do reality, também participam do bate-papo e deram suas opiniões. "Acho que vai ser uma prova de habilidade com resistência", opinou Tálamo. "Não acho que é resistência, acho que é de sorte. A Grande Conquista é isso, faz a gente pensar", afirmou Erick.

Fique ligado para não perder nenhuma novidade! A segunda temporada de A Grande Conquista, com apresentação de Rachel Sheherazade, estreia em abril de 2024, na tela da RECORD.