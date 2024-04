Carelli anuncia dinâmica especial de A Grande Conquista 2 no Hora do Faro Novidade desta edição, a atividade irá impactar diretamente na Zona de Risco; confira!

As novidades de A Grande Conquista 2 não param e continuam surpreendendo os fãs do reality show! Rodrigo Carelli, diretor do programa, deixou os internautas ansiosos ao revelar que a dinâmica habitual no Hora do Faro será transformada em algo especial.

Normalmente, a interação entre o programa e o reality não afetava a competição. Porém, nesta temporada, a dinâmica vai impactar diretamente no jogo. O diretor antecipou que atividade terá influência na tão temida Zona de Risco. Será que os participantes estão preparados para esse desafio inédito?

Sem muitas informações, o público já especula sobre as possíveis mudanças e desdobramentos que essa dinâmica especial trará para o jogo. Algum palpite?

Confira o trecho:

Fique ligado para não perder nenhuma novidade! A segunda temporada de A Grande Conquista, com apresentação de Rachel Sheherazade, estreia em abril de 2024, na tela da RECORD.