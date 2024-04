Live A Grande Conquista |Do R7

Dica do mestre! Carelli revela como se tornar inesquecível em um reality Com bagagem de sobra, o diretor deu conselhos valiosos aos próximos participantes de A Grande Conquista

Alto contraste

A+

A-

A Grande Conquista 2 chega à tela da RECORD no dia 22 de abril e já está rendendo assunto aos apaixonados pelo reality. A atração com formato original da emissora vai reunir 100 anônimos e famosos em uma disputa de tirar o fôlego!

Durante a transmissão da live de esquenta, na última terça (2), o diretor do núcleo de realities da emissora e especialista no assunto, Rodrigo Carelli, revelou o que considera essencial para se tornar um participante inesquecível durante o programa.

"Eu falo que são duas características que um bom participante deve ter: querer ganhar o prêmio e ser ele mesmo. Não é que não precise racionar, fazer estratégia, mas o fator carisma é muito importante. Você não consegue projetar carisma se você não for verdadeiro", garantiu Carelli.

O diretor do reality ainda enfatizou como se destacar e deixou uma dica aos futuros Conquisteiros: "Se colocar no jogo e deixar claro quais são suas intenções dentro daquele grupo. Não adianta ficar só no 'estou aqui para realizar um sonho', todo mundo está ali para realizar um sonho, mas como você vai fazer isso? O que você vai fazer? Acho que isso que é o importante".

Publicidade

Perdeu a segunda live de A Grande Conquista? Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado para não perder nenhuma novidade! A segunda temporada de A Grande Conquista, com apresentação de Rachel Sheherazade, estreia em abril de 2024, na tela da RECORD.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Na primeira temporada de A Grande Conquista, 70 moradores tiveram que se dividir em três casas e era perrengue atrás de perrengue! Os guerreiros da Vila tiveram que conquistar o carinho do público enquanto suportavam poucas e boas. Relembre os maiores desafios enfrentados pelos Vileiros