Diretor de A Grande Conquista 2 dá pistas sobre futuros Conquisteiros

Com a estreia de A Grande Conquista 2 cada vez mais próxima — prevista para o dia 22 de abril —, o público não consegue segurar a ansiedade e quer logo saber pelo menos alguns nomes de moradores da Vila.

Durante a transmissão da segunda live do programa, na última terça (2), Lucas Selfie preparou algumas perguntas ao diretor Rodrigo Carelli, no estilo pingue-pongue, com intuito de conseguir algum spoiler para matar a curiosidade de todos.

Na dinâmica, Carelli revelou que teremos participantes que já passaram por outros realities, tanto na RECORD como fora da emissora, um artista que já fez novela de sucesso, um pivô de separação, ex-peões e até familiares de ex-participantes de A Fazenda.

Essas pistas deixaram os fãs ainda mais intrigados, tentando decifrar quem serão os próximos Conquisteiros. Algum palpite?

Perdeu a segunda live de A Grande Conquista? Confira na íntegra:

Fique ligado para não perder nenhuma novidade! A segunda temporada de A Grande Conquista, com apresentação de Rachel Sheherazade, estreia em abril de 2024, na tela da RECORD.