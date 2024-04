Diretor de A Grande Conquista revela os desafios de produzir um reality com 100 participantes: 'Muito intenso' Na transmissão da live de A Grande Conquista 2, Rodrigo Carelli contou um pouco do que rola por trás das câmeras; vem descobrir!

Convidado de Lucas Selfie e Rachel Sheherazade na Live A Grande Conquista, o diretor do programa, Rodrigo Carelli, compartilhou como funciona a produção do reality e revelou as principais dificuldades em dirigir um programa com 100 participantes.

Carelli enfatizou a peculiaridade dos realities, que diferentemente de outros produções, não há uma pausa, tudo roda durante as 24 horas por dia. "É muito difícil a pré-produção, porque tudo tem que ficar muito bem estruturado para a gente poder entregar a partir do primeiro dia e nunca mais parar", declarou.

O diretor afirmou que o período da Vila é o mais complicado e que Sheherazade vai acompanhar toda essa loucura. "Esses 18 dias são como se fosse uma mini temporada, um reality a parte. É muito intenso, para o apresentador são dias especialmente intensos e acho que não conheço outro reality que o apresentador tenha que ficar tão disponível", concluiu.

Perdeu a segunda live de A Grande Conquista? Confira na íntegra:

Fique ligado para não perder nenhuma novidade! A segunda temporada de A Grande Conquista, com apresentação de Rachel Sheherazade, estreia em abril de 2024, na tela da RECORD.