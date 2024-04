Ju Nogueira estreia na live de A Grande Conquista nesta sexta (19)

Alto contraste

Não perca a live de A Grande Conquista com Lucas Selfie e Ju Nogueira (Divulgação/RECORD)

Faltando três dias para a estreia da segunda temporada de A Grande Conquista, e agora com os 100 participantes já revelados, a ansiedade para o início do jogo só aumenta. Enquanto isso, nesta sexta-feira (19), a partir das 20h, e com transmissão dos canais R7.com e da RECORD, no YouTube, e nas outras plataformas digitais da emissora, acontece mais uma live especial sobre o reality completaço da televisão brasileira.

Dessa vez, Lucas Selfie estará ao lado da apresentadora e influencer Ju Nogueira, que será sua companheira em O Grande React, durante toda essa temporada do programa.

Na live desta noite, Ju e Selfie vão comentar a lista dos 100 Conquisteiros e as expectativas para o início da nova edição, que começa na próxima segunda-feira, com a fase da Vila, primeira etapa de A Grande Conquista.

A live A Grande Conquista pode ser acompanhada, ao vivo, a partir das 20h, nos canais do R7.com e da RECORD, no YouTube, e nas demais plataformas digitais da emissora.