Live A Grande Conquista |Do R7

Live de A Grande Conquista recebe campeões de realities da RECORD nesta terça (16) Lucas Selfie e Rachel Sheherazade conversam ao vivo, a partir das 20h, com Jaquelline Grohalski e Thiago Servo

Alto contraste

A+

A-

Live de A Grande Conquista recebe campeões de realities da RECORD nesta terça (16) (Divulgação/RECORD)

Dia 22 de abril já está chegando, e a ansiedade para conhecer os participantes e tudo o que vai rolar na segunda edição de A Grande Conquista só aumenta. Enquanto a data da estreia não chega, nesta terça-feira (16) acontece mais uma live sobre o reality.

Dessa vez, Lucas Selfie e a nova apresentadora do programa, Rachel Sheherazade, recebem convidados campeões. Jaquelline Grohalski, vencedora de A Fazenda 15, e Thiago Servo, que faturou o prêmio da edição do ano passado de A Grande Conquista, participam da live de hoje.

Os ex-realities vão rever, e comentar, momentos marcantes que viveram nos programas, darão dicas valiosas aos novos competidores, além de alguns pitacos sobre a dinâmica do jogo que vai começar na próxima segunda-feira (22), às 22h30, na tela da RECORD.

A live A Grande Conquista pode ser acompanhada, ao vivo, a partir das 20h, nos canais do R7.com e da RECORD, no YouTube, e nas demais plataformas digitais da emissora. Em seguida, a íntegra da live fica disponível para os assinantes do PlayPlus.