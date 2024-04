Live A Grande Conquista: Rodrigo Carelli explica novas dinâmicas do reality Tradicional atividade no Hora do Faro vai impactar diretamente no jogo

Convidado de Lucas Selfie e Rachel Sheherazade na Live A Grande Conquista, o diretor do programa, Rodrigo Carelli, explicou algumas novidades da temporada. Uma delas é que a tradicional atividade no Hora do Faro vai impactar diretamente no jogo. Além disso, ele explicou o que muda com 30 participantes a mais na disputa.