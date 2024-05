Lucas Selfie repercute tretas de A Grande Conquista 2 com MC Mari e convidados Programa Selfie-Service desta sexta (31) contou também com as participações de Dieguinho e Ju Nogueira

MC Mari durante participação no programa Selfie Service desta sexta-feira (31) Reprodução/Selfie-Service

No programa Selfie Service desta sexta-feira (31), Lucas Selfie repercutiu as tretas de A Grande Conquista 2 com a MC Mari, segunda eliminada da Mansão do reality da RECORD, e os apresentadores Dieguinho e Ju Nogueira. Assista agora:

