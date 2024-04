Novidades |Do R7

A Grande Conquista 2 é o primeiro reality do mundo a participar de um evento no aplicativo BeReal Durante a estreia nesta segunda (22), o público poderá postar conteúdos assistindo ao programa; saiba mais!

Assim como a emissora, o programa é pioneiro na rede social de fotos instantâneas; não fique de fora (Reprodução/Instagram)

Para marcar a estreia de A Grande Conquista 2, na noite desta segunda-feira (22), a RECORD preparou um evento especial, e inédito, no BeReal! O programa é o primeiro reality show do mundo a fazer uma ação no aplicativo de fotos.

O público pode fazer check-in na conta da RECORD no BeReal (@recordoficial) e, durante a exibição do programa na TV, postar fotos assistindo à estreia. Além disso, o conteúdo também entrará na página da emissora no aplicativo.

Ainda durante a estreia, a conta da RECORD no BeReal será abastecida com conteúdo dos bastidores do reality.

Lembrando que a emissora é a primeira TV latino-americana, e até agora a única, a ter uma conta verificada e oficial na plataforma.

Não perca a estreia de A Grande Conquista 2 nesta segunda-feira (22), às 22h30, na tela da RECORD.