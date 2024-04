A Grande Conquista mostra reações de Anahí e Cel ao descobrirem que já estão na fase da Mansão nesta terça (30)

Alto contraste

Anahí e Cel carimbaram o passaporte para a segunda fase do reality! (Edu Moraes/RECORD)

Nesta terça-feira (30), a partir das 22h30, A Grande Conquista exibe as reações de Anahí e Cel ao descobrirem que já garantiram vaga na fase da Mansão. Os dois, que estão isolados em um hotel, vão receber, individualmente, um bilhete dourado informando a novidade.

Já no programa desta quarta-feira (1º), após uma dinâmica, alguns dos Vileiros vão participar de uma prova para definir quem irá para mais uma Zona de Risco desta temporada. Antes do desafio, os participantes se dividem em grupos para se enfrentarem em um super jogo de batalha naval, que incluirá estratégia e sorte.

Após o confronto entre os grupos, os jogadores precisarão se posicionar em um tabuleiro. Cada vez que um alvo for atingido, um jogador do time terá que ficar dentro da embarcação. O vencedor da prova será o primeiro grupo que “afundar” todas as embarcações do adversário.

A melhor equipe se livra da Zona de Risco. Restará aos perdedores encarar a votação popular, que será aberta no portal R7 logo após o resultado do desafio. E na quinta-feira (2), Rachel Sheherazade revelará, ao vivo, quem serão os eliminados da noite que deixarão para trás o prêmio de R$ 1 milhão.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.