A Grande Conquista: os dois Vileiros mais votados na Zona de Risco desta segunda (29) garantem vaga na Mansão

Para quem vai a sua torcida? Corre para o R7.com e vote no seu favorito(a)! (Reprodução/Instragram)

A semana começa agitada na Vila de A Grande Conquista. Nesta segunda-feira (29), a partir das 22h30, Rachel Sheherazade comandará mais uma noite que promete muitas emoções. Dos 32 Vileiros que estão na Zona de Risco, 15 deles serão eliminados da disputa hoje.

Outra novidade da noite: os dois Vileiros mais bem votados já estarão classificados automaticamente para a fase da Mansão, mas eles só saberão disso no final do período da Vila.

A votação continua aberta no portal R7.com para escolher o participante que merece continuar na competição. A decisão está nas mãos do público.

A Grande Conquista 2 é exibida diariamente, de segunda a domingo, a partir das 22h30, na tela da RECORD. Com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.