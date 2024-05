Acusações e encaradas: entenda as brigas que rolaram após a votação em A Grande Conquista Seis Conquisteiros colocaram fogo na Mansão depois de incendiarem a votação do reality

Os competidores servem um cardápio extenso de tretas na madrugada! (Reprodução/PlayPlus)

Assim como o brinde no início das festas de A Grande Conquista, os competidores criaram uma nova tradição: as supertretas após formação da Zona de Risco! O público já percebeu que as votações são sempre acaloradas, e os Conquisteiros têm muito a dizer, tanto que explodem uns com os outros após o programa. Entenda as tretas!

Depois de votar em Guipa, Brenno Pavarini emendou uma discussão com o colega: “Você se pendura em fatos para se vitimizar, vai lá falar com a produção”, alfinetou. O jornalista repetiu diversas vezes que o modelo não conseguirá tirar ele do jogo. Brenno alegou que Guipa usa as crises de ansiedade para se desculpar com os adversários: “Dá nome de vaca para as meninas e depois fala que foi a crise!”

Quando a formação da Zona de Risco terminou, a briga aumentou: “Brennão, você vai sair em breve do programa, estou te avisando, vai seu usado por ela”, soltou Guipa, incluindo MC Mari na discussão: “Tenho pena de você”, disse a cantora.

Os Conquisteiros se assustaram ao ver o modelo e o jornalista se encarando muito de perto. Mas a briga se acalmou, e migrou para as promessas de um tirar o outro do jogo. Bruno Cardoso também entrou na confusão para dizer que quando Guipa encara alguém de perto, produz conteúdo inadequado para o programa.

O jornalista conseguiu arrumar treta com os três rivais ao mesmo tempo, mas recebeu gargalhadas debochadas de Mari ao dizer que iria tirar ela do jogo em uma possível berlinda entre os dois. Guipa afirmou que só quer ser eliminado contra “pessoas do bem”, como Hadad, Lizi Gutierrez e Lucas de Albú. Nesse momento, Brenno exclamou: “A Lizi que você chamou de vaca?”

Mas as brigas não ficaram apenas nesse círculo, Hadad e Anahí também discutiram: “Aqui você não vai arrumar nada, muda sua rota”, disse o empresário, após afirmar que a rival é debochada e usou as crises de ansiedade de Cel para criticar Hadad.

O Dono da Mansão saiu andando e deixou bem claro que não queria conversa. “Vai virar as costas para mim de novo?”, alfinetou a Conquisteira. A fim de terminar a discussão, Any foi até Hadad e disse que ele iria, sim, ouvi-la: “Você não manda em mim”, gritou o empresário ao se afastar. Eita!

Então foi a vez de Kaio Perroni e Brenno terem um leve atrito. O militar chegou para o ex-aliado e soltou: “Espero do fundo do meu coração que a verdade esteja sendo vista, ao contrário de você, estou expondo coisas há muito tempo. Não esperou nenhum minuto para ir correndo para a Mari falar mal de mim”. O modelo tentou se explicar, mas Kaio não quis ouvir, então Brenno se deu o direito de encerrar a conversa.

Surpreendendo Kaio, Mari foi até o quarto e colocou um ponto final na treta dos dois: “Se um dia eu ver você sendo injustiçado por algo que presenciei, você pode ser meu rival, mas vou levantar a mão e te defender”. Bruno observou a conversa e pediu que os dois dessem um abraço, não é que eles aceitaram? Como diz o ditado, após a tempestade, sempre vem a calmaria.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

