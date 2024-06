Afinidades incoerentes, poder no lixo e tretas pesadas: confira como foi a semana em A Grande Conquista Catia se surpreendeu com decisão de Lizi de não a salvar na votação; o fato incendiou a Mansão

Alto contraste

A+

A-

Sirva-se do puro suco do entretenimento brasileiro! (Reprodução/PlayPlus)

No cenário tenso de A Grande Conquista 2, as alianças se formam e se desfazem rapidamente e a prova disso foram os acontecimentos da última semana. O tema “amizade” ficou em pauta tanto na dinâmica da semana, nas tretas e, principalmente, na Zona de Risco. Os Conquisteiros provaram que para chegar ao prêmio milionário vão precisar estabelecer alianças mais firmes para definir quem é eliminado do jogo, mesmo que precise rachar a Mansão em grupos. Relembre os acontecimentos da semana!

Alianças inesperadas e afinidades incoerentes

O climão tomou conta do reality com a dinâmica de alianças e afinidades. Cada Conquisteiro precisava apontar quem era seu principal aliado e o maior adversário no jogo. Além de justificar, os participantes tiveram que distribuir bolinhas entre os níveis de qualidades e defeitos dos escolhidos. Fernando e Any seguiram trocando farpas durante a atividade. Any alegou que o ator quase deu uma cabeçada nela. Outro barraco envolveu Bruno Cardoso, Catia e Guipa. O jornalista colocou a ex-Paquita como aliada e o palhaço na carta de adversário.

Tretas

Any e Hadad se alfinetaram mais uma vez! Tudo começou na atividade do Hora do Faro, Hadad citou desentendimento com Any e uma fala da Conquisteira para justificar um apontamento de Taty Pink. A adversária se posicionou: “Eu falei aquilo para você, depois de muita coisa que você fez comigo, não vem querer pagar de santo aqui, não!” e a treta se estendeu para o dia inteiro.

Mais que rivais, Kaio e Brenno também trocaram insultos nessa semana. O modelo disse que o militar era mal-educado, pois estava fazendo barulho enquanto os moradores dormiam. A briga desencadeou uma sequência de tretas na Mansão entre Lizi e Bruno contra Kaio. Geni também entrou na troca de farpas.

Publicidade

Hadad conversava sobre jogo com Cel quando Rambo se meteu e começou a fazer perguntas provocadoras. O humorista se indignou com os argumentos que ouviu e pediu para Hadad explicar com exemplos o que ele estava querendo dizer com ‘questões pessoais’ dentro do jogo, o que irritou Hadad.

Zona de Risco

Como manda o roteiro, Geni e Fernando, os Donos da Mansão, indicaram Taty Pink para ocupar a primeira vaga da berlinda. “A gente chegou na conclusão que seria uma pessoa para mexer com o jogo na casa”, justificou Geni. Fernando foi o mais votado pela casa. O ator recebeu ao todo dez votos contra quatro de Dona Geni. Com o total de cinco votos, Catia caiu na Zona de Risco ao lado de Taty e Fernando. Entretanto, Lizi poderia mudar os rumos da Zona e salvar a amiga da berlinda. A ex-peoa de A Fazenda preferiu manter os votos como estavam. Ela tirou os votos de Fellipe e transferiu para Rambo. “Eu vou deixar as coisas do jeito que estão”, explicou.

Publicidade

De volta à infância

Catia, Fernando e Taty Pink encararam três desafios que lembram brincadeiras de rua: gato-mia, jogo do taco e amarelinha. Os jogadores precisaram de concentração e mira para finalizar as tarefas. Taty Pink fez o menor tempo e venceu a prova, se livrando da Zona de Risco. A cantora cumpriu o desafio em incríveis seis minutos e dois segundos, garantindo a vitória contra seis minutos e quarenta do ator.

De ex-Paquita à ex-Conquisteira!

Catia Paganote foi a quinta eliminada após disputar Zona de Risco acirrada contra os amigos Fernando Sampaio e Hadad. A ex-Paquita conseguiu apenas 27,92% dos votos, e disse adeus definitivamente para a Mansão! Ela foi a mais votada entre os Conquisteiros na cara a cara após se envolver na treta entre os Donos da Mansão, Dona Geni e Fê. O pessoal queria saber de quem foi a ideia de indicar Taty Pink no voto em consenso e a culpa caiu em cima dela.

Publicidade

Comando de peso

A prova que definiu os novos Donos da Mansão foi cheia de tensão e cálculos milimétricos. Os Conquisteiros precisaram encher um cilindro com ferramentas mecânicas sem deixar com que tudo afundasse no tanque de água. O estrategista que levou a melhor foi Fellipe Villas, que escolheu Guipa para chefiar a Mansão ao lado dele. Guipa garantiu para a apresentadora: “Vamos chegar a um consenso, pode ficar tranquila”.

Divisão da Mansão

Demorou, mas rachou! Os Conquisteiros já demonstram que estão divididos em grupo com os seus aliados definidos. De um lado, está o grupo da “boa convivência”, composto por Any, Bruno, Kaio, Fellipe, Hideo e Taty. Bruno é rival declarado de Guipa, e Kaio tem ranço de Brenno e Lizi. Do outro lado da Mansão, a amizade entre Guipa, De Albú e Hadad tem ficado cada vez mais forte. No meio dos afetos e desafetos, está Dona Geni, ela tem como suas grandes prioridades Catia, que acabou deixando o jogo, e Kaio.

Novas rivalidades

Os adversários mudam a toda semana no jogo e novas rivalidades vão surgindo. As da vez foram entre Catia, Dona Geni e Lizi. A ex-Paquita ficou furiosa com a ex-amiga Lizi por não ter sido salva da Zona de Risco, e Dona Geni tomou as dores da aliada. Brenno também pegou um ranço de Dona Geni. O modelo tem criticado bastante as atitudes dela, e afirmou: “Se Geni está de um lado, eu estou do outro!”. Mais uma rivalidade acendeu na Mansão: Lizi e Any voltaram a se estranhar. A empresária ficou perplexa ao ver que a colega não salvou Catia com o poder.

Fondue da amizade

Com um jantar delícia, Fellipe e Guipa, os anfitriões da Mansão, receberam seus convidados: Hideo, Taty e Lucas de Albú para uma noite especial. O cardápio da noite foi um refinado fondue com uma variedade de queijos, carnes, pães e legumes, garantindo uma experiência gastronômica de milhões. Deu água na boca!

Festa Esportiva

Trajados com roupas de basquete, os Conquisteiros aproveitaram o festerê no tema esportivo! A pista de dança foi o local mais disputado do evento, rolaram coreografias, dancinhas e muita animação. Os passinhos só não ocuparam mais espaço do que as fofocas. Geni desceu a lenha em Fê durante conversa com Taty sobre as responsabilidades de ser Dona. Já o ator, aproveitou a festa para colher informações com de Albú, pois teme ser alvo dos mandachuvas da semana na votação. Rambo também trabalhou a língua, criticando atitudes de Guipa.

O clímax do festerê foi uma “ameaça” de Lizi. A Conquisteira ficou brava ao ver que o pessoal estava bebendo mais que ela, e ameaçou acabar com tudo!

Assista :

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.