Água na cara e gritaria: MC Mari e Fellipe Villas protagonizam barraco gigante Com direito a encarada e xingamentos, essa foi a segunda briga dos rivais em A Grande Conquista

Você conseguiria dormir no meio da bagunça da Casa Laranja? (Reprodução/PlayPlus)

O ranço entre MC Mari e Fellipe Villas foi instantâneo! Logo no primeiro dia de confinamento em A Grande Conquista 2, os Vileiros se envolveram em uma discussão sobre as camas da Casa Laranja, e a participante já soltou um “macho escroto” para definir o inimigo. Na madrugada desta quinta (25), os dois voltaram a tretar, com direito a ameaça de água na cara!

Como falta espaço, alguns moradores tentavam dormir na cozinha, enquanto outros queriam cozinhar por estarem com fome. Anahí Rodrighero se estressou com MC Mari e Lizi Gutierrez, que faziam barulho ao se servirem. A ex-peoa começou a pular e cantar: “Vai para o Spa!”

Fellipe Villas, que também tentava dormir na cozinha, perdeu a paciência, se levantou e prometeu: “Quem deitar vai tomar banho d’água”, apontando para Lizi, Mari e outros Vileiros que estavam conversando. A MC ficou revoltada e correu para a pia: “Pode deixar que eu te dou primeiro”, disse enchendo um copo. Mas o rival explicou que só jogaria o líquido quando ela se deitasse: “Você não vai dormir!”

Mari não se intimidou e prometeu que passaria cocô na cara do rival caso ele a molhasse. Os dois gritaram bastante, de um lado a MC explicava que não tinha nada a ver com a bagunça, só estava com fome e por isso foi para a cozinha, e de outro o rapaz mostrava que só queria dormir um pouco.

Veja o barraco:

