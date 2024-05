Alerta de spoiler! Veja quem são os novos Donos das Casas em A Grande Conquista Saiba todos os detalhes da prova no programa desta quarta (1º)

Trio definido! Será que eles vão conseguir colocar ordem nas Casas? (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

Antes mesmo da estreia, Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da RECORD, já tinha avisado, as trocas de Donos das Casas seriam frequentes! A quarta leva de mandachuvas de A Grande Conquista foi definida após a Prova Batalha Naval, que vai ao ar no programa desta quarta (1º).

Manoelzinho é o novo Dono da Casa Laranja, Thiago Luz está no comando da Casa Azul, e Clevinho Santana pegou as rédeas da Casa Verde.

Eles já definiram quais moradores cuidam das tarefas de cada residência, e na manhã desta quarta, tiveram um mega dilema para decidir! Cada Dono aceitou um prêmio de R$ 5 mil para interditar todas as camas das residências, exceto a deles.

Veja:

Será que alguém ficou bravo? Assista todos os detalhes da donificação e os desdobramentos da consequência no programa desta quarta!

