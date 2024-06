Alerta spoiler! Vinigram revela estratégia de Lizi Gutierrez para a Zona de Risco O cantor comentou sobre sua participação no game e reagiu a exibição do programa ao lado de Ju Nogueira e Lucas Selfie

Lucas Selfie e Ju Nogueira receberam Vinigram para reagir à edição de A Grande Conquista 2 em O Grande React! O cantor analisou as cenas que rolaram após sua saída e também, assistiu à íntegra do programa de sexta (31). Confira!

A emoção tomou conta após o anúncio que Vinigram estava fora do game. Ao assistir Lizi e Edlaine, suas principais amigas, aos prantos após a sua eliminação, o ex-Conquisteiro disparou: “Sério que aconteceu isso? É um enterro? Um velório?”.

Logo depois, Vinigram soube que Edlaine venceu a Prova dos Donos e convidou Lizi para ocupar a segunda vaga. Selfie perguntou ao cantor em quem ele acha que a Mansão irá votar para a Zona de Risco. “Na Lizi”, respondeu.

Ao assistir à conversa de Edlaine e Liz após o barraco, Vini ainda opinou: “Eu entendi essa conversa da Edlaine como “medo” da Liziane segurar e as duas irem para a Zona de Risco”. A empresária já começou a sondar Lizi para pensar na indicação das Donas.

Vinigram aproveitou para dar um spoiler sobre os próximos passos da amiga Lizi no jogo. Segundo o cantor, a ex-peoa de A Fazenda não entrará em consenso com Edlaine e vão as duas para a Zona de Risco. O objetivo de Lizi, segundo o cantor, é que a maioria da Mansão vote em Kaio para disputar a preferência do público com a amiga Edlaine. “Eu acho que ela vai sustentar e esse medo dela da rejeição do público passou”, analisou.

Depois, o eliminado assistiu ao momento em que Kaio e Edlaine falam sobre ele no quarto antes da sua eliminação. “Ela [Edlaine] passa do ponto nessa questão dela querer ter razão em tudo. Isso acaba gerando muitos conflitos dentro da casa”, criticou Vinigram. Ele discorda da amiga se intitular como “patroa” do jogo depois que virou Dona. “Como eu vou me afirmar dizendo que eu sou melhor que o outro?”, questionou.

E teve romance nessa conversa! Vinigram confessou que shippa Lizi e Brenno. “Na última festa, o Brenno foi muito lerdo porque a Lizi estava só de risadinha”. Será que vem aí esse casal?

O ponto auge de O Grande React foi Vini reagindo ao vídeo do filho pedindo votos para o papai. O cantor se emocionou e declarou: “Que saudade. Lindo!”.

Sobre a experiência de ter vivido um reality show, o cantor confessou que não se arrepende. “A coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida, mas não me arrependo nem um pouco”, concluiu.

Assista à íntegra de O Grande React com Vinigram:

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Para a tristeza dos 'Dinos', o cantor Vinigram foi quem recebeu menos votos no R7.com e acabou se despedindo do jogo. O Conquisteiro foi o terceiro eliminado da segunda fase do reality original da RECORD e deixou sua marca no programa. Relembre, a seguir, os melhores momentos do artista na competição