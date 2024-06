Aliados e adversários! Confira spoilers da dinâmica de apontamento polêmica

Alto contraste

A dinâmica foi recheada de barracos e gritaria (Reprodução/PlayPlus)

Um jogo de cartas invadiu A Grande Conquista e expôs afinidades de todos os competidores! Cada Conquisteiro precisava apontar quem era seu principal aliado e o maior adversário no jogo. Além de justificar, os participantes tiveram que distribuir bolinhas entre os níveis de qualidades e defeitos dos escolhidos.

Dona Geni foi a primeira a participar, ela colocou Catia como sua maior aliada no reality, alegando que a ex-Paquita é como uma irmã para ela. Já na carta de adversário, a Dona da Mansão apontou Rambo, com todas as bolinhas em “maldade”. O humorista se sentiu decepcionado com a mãe de Jaque Grohalski, e jogou na cara dela que a acolheu em um dia que estava chorando! Eita!

Veja:

"Me decepciono mesmo!" afirma Rambo durante apontamento de Geni! 😕



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/wnt2vkjxcq — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 9, 2024

A treta entre Any e Fernando Sampaio também veio à tona! Os dois se apontaram nas cartas de principais adversários e revisitaram a briga que tiveram na Mansão. Anahí alegou que o ator quase deu uma cabeçada nela, e ele rebateu afirmando que a Conquisteira debochou de sua profissão.

Assista:

Fernando e Any seguem trocando farpas durante apontamento💥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/GT2jfxm5nQ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 10, 2024

Outro barraco polêmico envolveu Bruno Cardoso, Catia e Guipa. O jornalista colocou a ex-Paquita como aliada e o palhaço na carta de adversário. Enquanto se defendia dos apontamentos de Guipa, Bruno alegou que Catia é omissa, pois assistiu a uma briga entre eles, mas “finge” que não sabe de nada: “Até ontem tinha dito que ouviu, agora está omitindo a verdade. O jogo está sendo gravado, agora vou pedir licença para o Guipa e usar a frase dele: você está passando vergonha!”

Olha só:

Clima agradável! "Você está passando vergonha" afirma Bruno sobre Catia💥💣



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/Lq8XSTUndw — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 10, 2024

Já Fellipe Villas e Hadad, discutiram por conta do comportamento do empresário em tretas com mulheres: “Você está fazendo uma acusação muito grave contra a minha pessoa”, rebateu Hadad. O policial também relembrou momento em que o adversário “soltou a mão” de Lizi Gutierrez no jogo. Eles discutiram fervorosamente!

Entre as escolhas de aliados, os Conquisteiros surpreenderam bastante! Ao invés de selecionar Brenno como seu maior parceiro no jogo, Lizi apontou Lucas de Albú. Já Fellipe Villas, que está sempre ao lado de Taty Pink, deixou Hideo como seu aliado. Kaio, que está sem a melhor amiga Edlaine no reality, colocou Bruno em seu lugar. Já o palhaço, citou Rambo como o grande amigo no confinamento.

Brenno também não incluiu Lizi no topo de suas prioridades, pelo contrário, chamou Hideo para a cartinha de aliado e rasgou elogios ao cantor. Sendo coerente, Hideo escolheu Taty para o púlpito de melhor amiga, afinal, os dois vivem grudadinhos na Mansão.

Veja :

Hideo diz que Taty Pink é “uma mulher incrível”



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/Kr6l9ZllnJ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 10, 2024

Quer saber todos os detalhes dessa dinâmica polêmica? Assista ao programa desta segunda (10)!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

O preto é um coringa na moda, cai bem em qualquer pessoa, abrangendo todas as modelagens e tipos de tecido! Rachel Sheherazade usou o tom para brilhar durante a semana em A Grande Conquista. Confira!