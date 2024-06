Alianças inesperadas e afinidades incoerentes: climão toma conta do reality

Alto contraste

Dinâmica sobre aliados e adversários deixa climão em A Grande Conquista Cada Conquisteiro precisava apontar quem era seu principal aliado e o maior adversário no jogo (reproducão playplus)

Na dinâmica Cara a Cara desta semana em A Grande Conquista 2, os Conquisteiros não hesitaram em revelar seus aliados e adversários dentro da Mansão. Entre as escolhas surgiram alianças inesperadas e afinidades incoerentes.

A Dona da Mansão abriu os trabalhos! Geni apontou Catia como sua aliada e disse que considera a ex-Paquita uma “irmã” em quem confia plenamente. Por outro lado, a mãe de Jaque Grohalski não poupou palavras ao selecionar Rambo como seu adversário, deixando o mesmo visivelmente decepcionado. Ele respondeu lembrando que já acolheu em um momento difícil.

Fernando escolheu Hadad como seu aliado, enquanto apontou Any como sua adversária. “Se ele fez isso comigo em um lugar que está sendo tudo gravado, imagina o que ele não seria capaz de fazer em um lugar que não está sendo”, desabafou Any sobre a última briga com o ator. “O que importa é que eu estou aberto”, defendeu Fernando.

No entanto, as revelações não pararam por aí. Hadad recebeu o julgamento de adversário do rival Cel. Segundo o influencer, o empresário tem um jogo desleal. “Quando eu cito que o meu jogo é individual, ele é individual no sentido que quem toma as decisões do jogo sou eu”, justificou Hadad. Além disso, no meio da dinâmica, ele e Any brigaram. A empresária disse que não ia se calar diante de Hadad porque sabe o que já passou “na mão” dele. “Não vem querer pagar de santo”, disparou ela.

O climão se instaurou quando Taty Pink escolheu Hadad para ocupar a posição de adversário. O empresário voltou a dizer que a cantora não se posiciona no jogo e que é “seletiva”. Ela rebateu: “Você tem que cuidar da sua vida”.

Enquanto isso, Catia foi apontada como aliada de Guipa, recuperando uma possível aliança estratégica no jogo. O jornalista, no entanto, disse que seu adversário, Bruno, era “desleal e maldoso”.

Fellipe escolheu Hideo como seu aliado e também apontou Hadad como seu adversário. O policial militar criticou as atitudes de Hadad com Lizi, dizendo que ele não se importa com os outros. Eles também discutiram sobre uma briga em uma festa: Hadad disse que Fellipe o ameaçou, mas o policial negou isso.

Na sua vez, Hadad escolheu Fernando como seu principal aliado e apontou Fellipe como adversário. Ele admitiu se sentir magoado após ser chamado de “machista” por Fellipe, alegando que a crítica é injusta. Por sua vez, Fellipe explicou que usou o termo porque acredita que Hadad interrompe algumas mulheres na casa.

Já Lizi escolheu De Albú como seu aliado e Hadad como adversário. O empresário, então, disse que a relação de jogo e de amizade dele com a ex-peoa de A Fazenda havia acabado. Vixe!

Rambo apontou Guipa como seu maior adversário e disse sentir pena do jornalista. Em resposta, o jornalista rebateu as críticas de Rambo e comentou: “Existe uma justiça seletiva muito grande aqui”. Para o Conquisteiro, ele é taxado pelo seu estereótipo e que ninguém sente a sua dor.

Ufa! Parece que Hadad está na mira da Mansão essa semana. Será que ele vai cair na Zona de Risco? Acompanhe o votatório desta terça (11) para saber!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

