Anahí Rodrighero é a oitava eliminada da Mansão de A Grande Conquista, com 15,58% Ela perdeu a preferência do público na Zona de Risco contra Fernando e Rambo

A Conquisteira levou a pior na Zona de Risco! Edu Moraes/RECORD

Anahí Rodrighero disse adeus para A Grande Conquista! Ela passou como uma estrela-cadente pelo reality completaço da RECORD e se tornou a oitava eliminada da Mansão com 15,58% dos votos. Any enfrentou uma Zona de Risco difícil contra Fernando e Rambo, e agora passa a fazer parte do grupão de ex-Conquisteiros do programa.

Ela caiu na berlinda ao ser a Dona mais votada para ocupar a segunda vaga da berlinda. Any recebeu ao todo seis votos da Mansão. “Quando eu puxei a Lizi, eu não esperava [ser zoneada]”, desabafou. A Conquisteira teve a chance de se livrar na Prova da Virada, mas a prova foi cancelada por uma atitude imprópria de Rambo.

Any foi uma das protagonistas da primeira fase do reality, tanto que recebeu a maioria dos votos com Cel na segunda Zona de Risco da Vila, garantindo a vaga na Mansão do reality.

Por lá, teve um leve atrito com Hadad ao questionar o motivo da desistência de Cacau Luz na Vila. Desde então, os dois não conseguiram mais ter um relacionamento amigável, e se tornaram alvos no jogo um do outro. Esses fatos foram imprescindíveis para a decisão do empresário ao desempatar a Zona de Risco.

Any também teve discussões com Fellipe Villas e Guipa, devido a uma fofoca do jornalista. O policial disse para o colega que ele deveria ter votado nela para se livrar da berlinda e nem chegar a precisar do desempate de Hadad. Guipa contou a fala de Fellipe para outros competidores, o que chegou aos ouvidos de Any. Eles discutiram e a relação ficou baqueada.

Além deles, outro rival direto de Any foi Fernando. Eles começaram a tretar após a empresária dizer que Fê estava atuando no reality. O ator entendeu como deboche e de, lá pra cá, rolou dedo na cara, choro e muitas alfinetadas de ambos os lados.

A empresária não saiu do reality sem antes ser Dona da Mansão. Ao lado de Lizi, elas indicaram Rambo para a Zona de Risco depois de muita briga, pois o nome vazou antes mesmo do votatório começar.

Na Prova da Virada, ela até que tentou escapar da berlinda, mas Rambo levou a melhor no desafio das épocas históricas. O resultado da prova foi cancelado pela produção, levando Any, Fernando e Rambo de volta para a berlinda.

A Mansão colocou Any na Zona de Risco, e ela levou a pior. Será que as tretas implodiram o jogo da competidora?

Relembre a trajetória de Any:

share O jogo chegou ao fim, 'Amis'. Após não conquistar a preferência do público em votação no R7.com, Anahí Rodrighero deu adeus ao jogo. Primeira Vileira a carimbar o passaporte para a segunda fase do game, Any se jogou na competição e deu tudo de si, marcando a história da temporada. Relembre, a seguir, os melhores momentos da empresária nas telas da RECORD

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

