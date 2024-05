Alto contraste

Da Vila pra Mansão: Anahí Rodrighero se emociona ao saber que está garantida na próxima etapa de A Grande Conquista 2 A edição de terça (30), exibiu o momento que a empresária abre o bilhete dourado e descobre a novidade (reprodução playplus)

Muita emoção! Na segunda Zona de Risco da temporada, Anahí Rodrighero deixou A Grande Conquista 2 com a certeza que havia sido eliminada junto com os outros 15 ex-Vileiros. No entanto, ela não imaginava que tinha sido escolhida pelo público para ocupar uma vaga na tão sonhada Mansão. Ao lado de Cel, os dois foram os mais votados entre os 32 participantes e agora aguardam confinados em um hotel até o início da próxima etapa do jogo.

Cada um dos futuros moradores da Mansão recebeu um bilhete dourado com os parabéns pela conquista. Anahí ficou bastante emocionada ao saber que não era o fim do seu sonho e agradeceu ao público pela oportunidade.

