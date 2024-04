Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, é homenageado em A Grande Conquista 2 A música ‘Dança da Vassoura’ tocou quando Dona Geni reclamava dos Vileiros que não colaboram com as tarefas domésticas

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, é homenageado em A Grande Conquista 2 Vocalista do Molejo, tinha 51 anos e foi vítima de um câncer raro na região da virilha (Reprodução PlayPlus)

A direção de A Grande Conquista 2 prestou uma linda homenagem para Anderson Leonardo, cantor do grupo Molejo, que nos deixou em razão de um câncer na última sexta (26).

Os Vileiros estão confinados e não recebem notícias do mundo externo, mas na exibição do reality, a equipe de edição colocou como trilha sonora a música Dança da Vassoura, um dos maiores sucessos do Molejo.

A música animou o público de casa enquanto Dona Geni reclamava: “Ninguém tem coragem de limpar! Cadê a empatia das pessoas?”. E ainda aproveitou para reclamar das colegas da Casa que não fazem o mínimo: “A comida tem que levar para as bonitas que não vem buscar”. Vixe!

Assista:

Nascido no Rio de Janeiro, Anderson ficou mais conhecido como Anderson Molejão, em referência ao grupo de pagode. Ele é um dos formadores do Molejo, junto com Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera. O grupo musical fez sucesso nos anos 90 com as músicas Brincadeira de Criança, Cilada e Dança da Vassoura.

Anderson estava internado em um hospital na Barra da Tijuca (RJ), e seu quadro vinha piorando. O cantor faleceu, aos 51 anos, um ano e meio após o diagnóstico de câncer inguinal.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.