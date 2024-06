Anfitrião da discórdia! Veja sete vezes em que Fred colocou fogo no reality

Alto contraste

A+

A-

Veja 7 vezes que Fred colocou fogo no jogo Qual será a próxima tentação que o anfitrião irá oferecer aos Conquisteiros? (reprodução playplus)

A segunda temporada de A Grande Conquista começou com uma surpresa! Os moradores ganharam um anfitrião: Fred, um dispositivo de inteligência artificial do reality completaço da RECORD. Que tal relembrar sete vezes em que Fred colocou fogo no jogo?

O assistente mandou um recado especial para o público já na coletiva de imprensa e prometeu incendiar a convivência entre os participantes. “Minha função vai ser informar os jogadores sobre tudo e observar cada pessoa. Estou em todos os lugares ao mesmo tempo e tenho resposta para todas as perguntas”, garantiu Fred.

Mercadinho tentador!

Fred deu start na primeira tentação da Vila: inaugurou um mercadinho cheio de produtos de dar água na boca. O anfitrião avisou que o acesso ao mercadinho era liberado por ele e que se alguém tentasse entrar em outro momento, sofreria uma consequência. Dona Geni, motivada por vários amigos, infringiu a regra e fez a limpa nas prateleiras do local. Depois, a Vileira ficou morrendo de medo da punição que levaria, acreditando que poderia até ir para a Zona de Risco. Por fim, a Casa Laranja sofreu uma punição e ficou 24 horas com as luzes acesas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Deliciosa tentação

Em outro momento, Fred ofereceu uma tentação deliciosa para os moradores da Vila: um buffet de festa infantil caprichado. Os moradores das Casas Azul e Laranja aceitaram. Mas nada vem de graça na disputa. Como consequência, Gabriela e Lucas de Albú, donos das Casas Azul e Laranja, tiveram que convidar outros Vileiros para as suas Casas.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Caixa forte

Depois do mercadinho e da festa, os Vileiros foram tentados com a Caixa Forte por Fred. Desta vez, cada Casa poderia eleger um representante para abrir ou não o objeto. Guipa se ofereceu em nome da Casa Verde, mas só descobriu a consequência quando os amigos contaram que ele foi parar na Zona de Risco, e com isso a sua residência recebeu apenas metade da comida. Em seguida, o jornalista tretou feio com Bruno Cardoso, que foi contra que aceitassem a tentação! “Falei que você é o maior ‘bunda mole’ do jogo”, retrucou Guipa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Imagem misteriosa

A inteligência artificial atacou novamente! Fred chegou no maior mistério para deixar uma pulga atrás da orelha dos Vileiros. Ele mostrou uma imagem e fez um alerta, deixando os competidores super curiosos. As únicas palavras de Fred foram: “Atenção participantes, fiquem muito atentos a essa imagem. Ela tem uma dica valiosa para a próxima prova”. Os moradores ficaram o dia inteiro quebrando a cabeça até descobrirem que fazia parte da próxima dinâmica.

Publicidade

Fred mostra imagem que será importante para os Vileiros na próxima prova 😲



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/UCT7Os8SFw — PlayPlus (@SigaPlayPlus) April 23, 2024

Casas fechadas!

Em mais um perrengue na Vila, o anfitrião virtual do reality convocou os participantes para uma reunião urgente. Lizi Gutierrez, demonstrando rapidez, pegou o envelope que continha as instruções. O público decidiu que os moradores ficariam sem o conforto das residências mais espaçosas da Vila. Os cinco moradores da Verde e os sete da Azul foram recebidos na Casa Laranja. Antes de arrumarem as malas, eles devoraram as comidas de suas residências e levaram o restante para o novo lar.

Liziane lê a carta que comunica o fechamento da Casa Azul e Casa Verde! A partir de agora, todos os vileiros morarão na Casa Laranja 🔥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/6HF1Dg5qr8 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 7, 2024

Carro novinho

E ele não parou por aí! Sempre inovando nas tentações, Fred contou que os moradores sofreriam mais uma consequência se continuassem na Prova de Resistência, que valia um carro 0 km. “Caso algum jogador da Casa Verde ou da Casa Laranja entre em qualquer Casa da Vila, o representante da sua própria Casa estará automaticamente eliminado da disputa, ou seja, perde o carro”, disparou para os jogadores que ainda permaneciam na prova. Em seguida, Michael optou por desistir e não deixar que todos sofressem com a consequência. Diante disso, Fellipe Villas saiu vitorioso, com o carro 0 km em mãos.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Termômetro do descumprimento

Fred também anunciou uma nova consequência para os Conquisteiros! A Mansão agora mede os vacilos com o auxílio de um termômetro de comportamento. Assim que o medidor atingir certo nível, todos sofrerão uma consequência! Mas como os moradores amam testar os limites na Mansão, o medidor já chegou no limite pela primeira vez e como consequência, eles ficaram sem academia por 24 horas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Palpites de qual será a próxima tentação ofertada por Fred?

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Tanto na Vila, com 101 participantes, quanto na Mansão, com 20, a convivência atingiu limites terríveis de intimidade em A Grande Conquista! Rolaram tretas por pão mordido, toalha 'roubada', sunga molhada e assuntos constrangedores. Está percebendo a semelhança? Parecem brigas que aconteceriam na intimidade de uma família, quem sabe na sua casa?