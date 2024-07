Any confessa que já estava no limite emocional dentro do jogo, critica Hadad e assume decepção com Dona Geni A oitava eliminada de A Grande Conquista repercutiu a experiência no reality

Anahí foi eliminada com 15,58% dos votos Reprodução/RECORD

A Grande Conquista acabou para Any, a oitava eliminada da temporada! Em entrevista exclusiva à equipe da comunicação da RECORD, a ex-Conquisteira disse que na reta final do confinamento, o jogo mexeu com o seu emocional: ”Eu já estava realmente no meu limite”. Ela também elegeu Hadad como a pior pessoa para se conviver no reality: “A convivência ficou muito chata”. Ainda no bate-papo, ela confessou que se decepcionou muito com Dona Geni: “Por gostar dela, eu acabava passando o pano”. Confira!

O que fez você participar da Grande Conquista?

Entrar em A Grande Conquista foi a realização de um sonho de participar de um reality. Uma experiência que eu queria viver. Eu assistia e eu era muito fã. Me imaginava lá dentro. Quando eu via, pensava como eu ia reagir nessas situações.

Qual o sentimento de chegar tão perto da final e acabar saindo?

Queria muito ser campeã de A Grande Conquista. Entrei lá com isso na minha cabeça. Só que tantas coisas foram acontecendo e isso foi mexendo muito comigo emocionalmente. Ali no final, eu já estava realmente no meu limite. Queria muito, fiquei triste por sair, mas, ao mesmo tempo, aliviada.

O que o público perdeu eliminando você?

O público perdeu alguém que se posiciona, que fala, que não deixa assuntos por resolver. Acho que isso é algo que muitos participantes deixam a desejar lá dentro.

Quem é a pior pessoa para se conviver lá dentro? Por quê?

O Hadad, porque ele me provocava o tempo todo. Eu o provocava também como resposta. A convivência ficou muito chata.

Você acha que essa pessoa já deveria ter voltado para casa?

Eu gostaria que sim. Eu voltei primeiro, foi “uó” para minha carreira.

Você teve alguma decepção com alguém dentro do jogo?

Na verdade, tive algumas decepções. Uma grande decepção, primeiramente, com a MC Mari, quando em um momento muito delicado para mim lá dentro, ela me chamou para conversar e falou que votaria em mim, sendo que era uma pessoa que eu gostava muito. Essa foi a primeira decepção que tive. Agora, nessa reta final, eu me decepcionei muito com a Geni, porque o Fê contava as coisas que ela falava de mim, a Lizi também. Por gostar dela, eu acabava passando o pano. Eu sempre me posicionei mesmo se fosse aliado ou adversário lá dentro.

Você acha que seu embate com o Fernando e a Lizi, por exemplo, acabaram influenciando na sua eliminação?

Eu ter me resolvido com o Fernando, as pessoas não receberam muito bem. Esqueceram da parte humana que existe ali dentro. Sobre a Lizi, eu acho que não. Eu falei o que tinha acontecido, eu me posicionei sobre. Ela queria, na verdade, aproveitar-se da situação que aconteceu, querendo criar um enredo como se eu tivesse vazado algo e não foi assim.

Vem aí uma série de eliminações. Quem você acha que será o próximo eliminado ou eliminada?

Vai depender muito da formação da Zona de Risco. Caso o Hideo não se salve, acho que ele está na mira da casa, e Pink também está na mira. Acredito que o Fernando também esteja.

Qual dica você daria para quem quer participar de um reality?

Seja você na hora da inscrição. Acredite mesmo que todas as pessoas digam que não é possível, que você não é capaz. Porque quando acreditamos em nós mesmos, as coisas acontecem.

Veja a entrevista:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.

