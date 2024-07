Novidades |Do R7

Any, Fê e Rambo disputam a Prova da Virada Um deles vai conseguir escapar da Zona de Risco e colocará um rival em seu lugar

Quem será o vencedor da Prova da Virada? ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD TV

Os Conquisteiros Any, Fê e Rambo caíram na oitava berlinda de A Grande Conquista 2! No programa ao vivo desta quarta (3), um dos participantes terá a chance de escapar da eliminação graças à Prova da Virada.

Como regra, o vencedor do desafio deverá colocar um rival em seu lugar para ir ao julgamento do público!

Veja como foi a votação:

Depois de uma semana de tratamento de rainhas, as Donas Any e Lizi tiveram que decidir qual dos jogadores iria direto para a berlinda. “Esse nome que a gente bateu o martelo não veio de mim”, defendeu a ex-peoa de A Fazenda. Na sua vez de justificar a indicação, a empresária disse como chegou ao consenso: “Nós decidimos por uma pessoa que eu não concordo com o jogo, mas respeito, que é o Rambo”.

O humorista disse que já esperava a indicação e que está tranquilo. “Eu sei que esse sentimento dela não me entender parte dela”, desabafou.

Em seguida, Taty Pink abriu o poder do Hora do Faro e não precisou ir até a cabine para votar. O poder dizia: “Na indicação da Dona para a Zona de Risco, o seu voto não será secreto”. A cantora, por sua vez, decidiu depositar seu voto na Lizi. “Não tenho muita afinidade”, justificou.

Na votação da cabine secreta, a Dona mais votada foi Any. Ela recebeu ao todo seis votos e desabafou: “Quando eu puxei a Lizi, eu não esperava [ir para a berlinda]. Depois, eu vi que sim. Então, se eu não voltar da prova, é contar com as pessoas que gostam de mim”.

Já na votação Cara a Cara, Fernando foi o mais votado ao receber 4 votos dos moradores. Ele não se pronunciou, pois estava mergulhado em lágrimas.

Quer saber como ficará a formação final? Não perca a Prova da Virada nesta quarta-feira (3), às 22h30, na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

