Any, Guipa e Rambo estão na oitava Zona de Risco da Mansão

Zoneados com sucesso! Os jogadores Any, Fernando e Rambo viajaram no tempo para fugir da Zona de Risco de A Grande Conquista. A Prova da Virada exigiu memória e sorte para os competidores preencherem lacunas do tempo com fatos históricos. Rambo foi o mais sortudo e escapou da tão temida berlinda.

No entanto, a produção constatou que o resultado foi comprometido e a prova foi cancelada. Por isso, a oitava Zona de Risco será composta pelos três participantes que já estavam nela: Any, Guipa e Rambo. Agora, eles enfrentam o julgamento do público e um deles vai deixar pra trás o sonho do prêmio milionário.

Formação da Zona de Risco

No desafio, os Conquisteiros precisaram lembrar de grandes eventos da humanidade e em qual época eles acontecerem. Um jogador de cada vez escolheu um fato histórico de acordo com a categoria exposta na bancada.

Em seguida, tentaram lembrar o período na linha do tempo em que o evento se encaixava. Ao acertar, o competidor tentava tirar uma “vida” dos seus adversários. Já quando errava, os concorrentes que tentavam tirar a vida do outro no jogo. As “vidas” foram representadas por ampulhetas dentro das gavetas. Venceu quem chegou ao fim da disputa com pelo menos uma delas.

Rambo foi o sortudo e virou o jogo na Prova da Virada. O humorista acertou em cheio as gavetas que estavam as “vidas” de Any e Fê na sua última rodada. Que chute certeiro!

De acordo com as regras do programa, o humorista precisa escolher um rival para ocupar o seu lugar. Hadad foi escolhido pelo campeão e agora encara a berlinda ao lado de Any e Fê.

Porém, aconteceu um imprevisto durante a realização da Prova da Virada. A produção do reality constatou que durante a execução do desafio, Rambo foi beneficiado ao fazer uma pergunta em cima de um comentário feito por Rachel Sheherazade. “Isso comprometeu o resultado final”, explicou a apresentadora. Como consequência, a Prova da Virada foi cancelada e a Zona de Risco será composta pelos competidores que já estavam nela: Any, Guipa e Rambo.

Veja o anúncio:

Sheherazade anuncia que a #ProvaDaVirada está cancelada ⚠️ A produção constatou que o resultado foi comprometido. Por isso, a #ZonaDeRisco foi formada pelos três participantes que já estavam nela



Vote agora no https://t.co/IfyNjjvdLr! pic.twitter.com/eSeHGmHA2Y — PlayPlus (@SigaPlayPlus) July 4, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

