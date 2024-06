Até que a eliminação nos separe? Confira amizades que surgiram em A Grande Conquista

Alto contraste

Brotaram amizades em A Grande Conquista! (Reprodução/PlayPlus)

As amizades em A Grande Conquista são mais disputadas que barra de chocolate na despensa da Mansão! Nem todos os participantes encontraram um grande parceiro no reality, mas alguns sortudos construíram fortes laços e enfrentam juntos as dificuldades e prazeres do programa. Relembre algumas!

Anahí Rodrighero e Cel

Essa foi uma das primeiras amizades que nasceram no reality. Any e Cel se deram bem de cara, e passaram a cultivar uma relação de respeito e fidelidade. Foi o influenciador quem acalmou a amiga na briga contra Lizi na primeira fase do jogo. E foi Any quem puxou a orelha de Cel quando ele citou Luana Andrade em uma discussão com Hadad.

Eles foram os mais bem votados na segunda Zona de Risco da Vila e garantiram passaporte direto para a Mansão. Na segunda fase do jogo, a união permaneceu inabalável. Cel está sempre ao lado de Any, e a Conquisteira defende o amigo com unhas e dentes!

Kaio Perroni e Edlaine Barboza

Apelidados como “unidade” pelos rivais, Kaio e Edlaine são inseparáveis. Eles começaram uma amizade bonita na Vila quando a influenciadora se mudou para a Casa Laranja, e subiram juntos para a segunda fase do jogo, na Mansão. Como Conquisteiros, eles passaram mais tempo juntos e descobriram inúmeras semelhanças.

Além de se defenderem em qualquer briga que o outro tenha, a dupla passa momentos muito divertidos juntos, desde a larica da madrugada, até brincadeiras engraçadas.

Lizi Gutierrez e Brenno Pavarini

A ranço em comum por Edlaine fez a ex-peoa de A Fazenda acabar se aproximando de Brenno. O modelo passava horas conversando com Lizi sobre o jogo e também a respeito de curiosidades da vida. Após a eliminação de Vinigram, a amizade se fortaleceu ainda mais.

Lizi foi convocada para ser Dona da Mansão ao lado de Edlaine, e convidou Brenno para a suíte das mandachuvas. Assim como Edlaine e Kaio, Lizi e o modelo passaram a defender um ao outro em discussões. O engraçado é que a amizade entre eles nasceu da raiva, pois Lizi protagonizou uma supertreta com Brenno na Vila, e os dois também brigaram por causa de um pedaço de pão “mordido” na Mansão.

Fernando Sampaio e Hadad

O finado “G20” perpetuou a amizade entre Fê e Hadad. Eles se aproximaram na Vila e acabaram unindo um grupo de pessoas por afinidade. Os membros viraram alvo por isso, e o grupão se dissipou na Mansão. Apesar da dissolução, a relação de carinho entre o ator e o empresário permaneceu.

Eles sabem que podem contar um com o outro, e sempre conversam quando precisam desabafar ou bolar estratégias de jogo. Fê chama o amigo de “dad”, o que irritou outros colegas do ex-Power Couple.

Catia Paganote e Dona Geni

Essa relação surgiu durante as tarefas na cozinha da Mansão. Ambas adoram cozinhar e se autointitulam “maníacas” por limpeza, as semelhanças transformaram a convivência em amizade.

Quando Catia brigou com Guipa na primeira votação da Mansão, se aproximou ainda mais de Geni. Elas acordam e dormem nos mesmos horários, conversam sobre a vida, malham juntas e já prometeram que convidarão uma a outra caso ganhem o cargo de Dona futuramente.

Fellipe Villas e Taty Pink

Eles eram colegas na Vila, mas se aproximaram para valer na Mansão! Fellipe e Taty protagonizam momentos muito divertidos juntos e estão sempre cantando ou dando risadas em brincadeiras.

A relação de cuidado do policial com a cantora chamou a atenção dos Conquisteiros, e os burburinhos sobre um possível romance ganharam corpo. Taty se preocupou, pois apesar de estar separada do marido, ainda é casada legalmente, pois não houve divórcio. Pelo menos por enquanto, eles são apenas amigos e fazem muito bem um para o outro.

E aí, qual amizade é sua favorita?

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

