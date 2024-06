Atitude de Liziane de puxar sua rival Edlaine para Zona de Risco causa reviravolta no jogo e é elogiada pelos internautas Além disso, o público está decepcionado com as “sabonetadas” de Dona Geni em A Grande Conquista; saiba mais

Lizi surpreendeu todos com a atitude que fez Edlaine perder R$ 10 mil (Reprodução/RECORD)

A formação da Zona de Risco de A Grande Conquista 2, exibida na noite desta terça-feira (4), teve algumas reviravoltas com a decisão de Liziane de não chegar a um consenso com Edlaine sobre quem mandaria para a berlinda. As redes sociais repercutiram o fato, que acabou chegando ao primeiro lugar nos trending topics (tópicos de tendência) do ‘X’.

Como punição, as duas foram para a Zona de Risco, com Guipa, o mais votado pelos outros Conquisteiros. A atitude de Lizi, que colocou sua rival na fogueira, foi tratada pelos internautas como um golpe de mestre, um xeque-mate, para movimentar ainda mais o jogo. Porém, quando Edlaine chorou porque perdeu os R$ 10 mil, a opinião da web ficou dividida.

A “sabonetada” de Dona Geni na hora do voto também causou revolta do público da internet. Sua postura na competição, com muito choro e pouco posicionamento, tem irritado e decepcionado os internautas.

A expectativa para a Prova da Virada, que acontecerá na noite desta quarta (5), ao vivo, já movimenta a internet, afinal, os três jogadores - Liziane, Edlaine e Guipa - possuem grande torcida nas redes sociais e são bem ativos e polêmicos no confinamento.

Os Conquisteiros mais citados nas redes sociais na noite desta terça-feira (pós-Zona de Risco), são:

1º Lizi Gutierrez

2º Edlaine Barboza

3ª Kaio

4º Hadad

5º Guipa

Fonte: Relatório Stilingue

Sob o comando de Rachel Sheherezade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.