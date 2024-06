Balões da discórdia: dinâmica valendo R$ 5 mil acaba em tretas Any foi a grande vencedora do desafio que rendeu a madrugada mais pesada da temporada

Alto contraste

A+

A-

Balões da discórdia: dinâmica valendo R$ 5 mil acaba em tretas Dinâmica rendeu barracos pesados entre os Conquisteiros (reprodução playplus)

Em A Grande Conquista 2, os ânimos dos Conquisteiros foram acirrados em uma dinâmica de apontamento valendo um prêmio de R$ 5 mil. A competição envolveu estourar balões dos adversários e argumentar as escolhas, o que rendeu muita treta na Mansão.

Cada participante tinha direito a dois balões que seguravam um boneco. O objetivo principal era acertar o alvo do adversário e afundar os personagens. Por meio de um sorteio, o jogador da vez começava escolhendo os rivais, justificava sua escolha e tentava afundá-los com os dardos. O último a “sobreviver” no game, levou o prêmio.

Quem abriu os trabalhos foi Fellipe. O policial escolheu Rambo e o criticou sobre ter implicado com Guipa no meio da brincadeira do desfile antes da festa. “Eu achei que a situação foi desnecessária [...] E eu não posso ser imparcial nas minhas decisões e no que eu penso aqui dentro”, justificou. O policial escolheu também Fernando e falou que ele não foi coerente ao escolher Taty Pink, sua aliada, para a Zona de Risco. “Eu não quero ser arguido por um policial aqui dentro”, retrucou o ator. “Minha profissão não tem nada a ver com isso”, defendeu o policial.

Kaio não ficou de fora das polêmicas. Ele escolheu os balões de Brenno, o chamando de irresponsável que só se indispõe com os aliados dele. Além disso, Lizi foi alvo das críticas de Kaio, que alegou que ela não fez o suficiente para salvar Catia da berlinda, gerando uma troca de acusações entre os dois. “Já virou cansativo, sabe uma criança, parece que eu tenho um berçário. É um bebê reclamão, parece que está mijado, fica mimimi”, disparou.

Publicidade

Guipa, por sua vez, teve sua oportunidade de apontar seus alvos. Ele escolheu Kaio e Rambo. “Queria entender que paz e amor é esse?”, questionou enquanto chamava Rambo de perdido.

Já Lizi escolheu criticar Bruno. A empresária declarou que o palhaço “diminui” os colegas e questionou falas sobre ser “preguiçosa”. “Você falou que eu não fazia nada e que era preguiçosa. O meu nome está na geladeira desde a primeira semana”, disse. Bruno logo se irritou e mandou Lizi varrer uma casa. “Eu varro se eu quiser”, respondeu Lizi irritada.

Publicidade

Logo depois, Any escolheu o seu rival direto: Fernando. “Se você não quer sofrer injustiças, não quer sofrer emocionalmente, peça para sair”, respondeu o ator. Segundo Fernando, enquanto ele estiver na disputa, a empresária irá sofrer emocionalmente.

Na sua vez, Brenno acusou Kaio de se aproximar das pessoas por interesse. “Talvez o fato de eu não ser mais seu amigo, te magoa”, comentou o militar enquanto estava sendo acusado. O segundo alvo de Brenno foi Dona Geni. “Você é mau, ruim e ridículo”, retrucou a mãe de Jaque Grohalski ao dizer que tem medo do ator por ter sofrido na mão de pessoas como ele. Brenno imediatamente se irritou, deixou o local da dinâmica e foi chorar na Mansão. “Eu não tenho preço. Pra mim, já deu”, desabafou o ator. Lizi, que correu atrás do amigo, consolou e pediu para ele não abandonar o reality.

Publicidade

Depois, com Brenno já de volta a área da dinâmica, Dona Geni o colocou omo alvo, mas pediu desculpas. “Para ele parar com esse mimimi dele”, disse. Para ela, o ator interpretou as palavras dela erradas. “Eu tenho medo dele quando ele se exalta comigo”, explicou a mãe de Jaque Grohalski.

Na vez de Fernando, ele deu o troco ao puxar Fellipe. O ator lembrou de quando foi chamado de “marionete” na mão do Hadad. “Cala a boca”, gritou o policial, após ser chamado de “babaca”. Fernando ainda referiu-se à profissão dele com ofensa.

A disputa final da dinâmica dos balões ficou entre Any e Taty Pink: “É agora que o Acre e o Pará entram em êxtase, Brasil”, brincou Any. A empresária acabou levando a melhor e garantiu prêmio de R$ 5 mil.

Assista ao momento da vitória!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As tretas da dinâmica continuaram na Mansão: Fernando, Kaio, Lizi, Bruno e Fellipe lavaram as roupas sujas.

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Grande Conquista 2 é muito mais do que um simples reality show, é uma verdadeira fábrica de pérolas linguísticas! Vamos começar pelos termos exclusivos do programa que dão um toque único a toda essa diversão caótica em busca do prêmio milionário. Confira os termos e expressões da nova temporada!