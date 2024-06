Bomba-relógio! Lizi afirma que está chegando ao limite na relação conturbada com Edlaine As Donas da Mansão de A Grande Conquista estão discutindo diariamente

Será que elas se aguentam até o final do comando como Donas? (Reprodução/PlayPlus)

Ao que tudo indica, não vai demorar muito para uma supertreta daquelas estourar entre Edlaine Barboza e Lizi Gutierrez em A Grande Conquista. Desde que passaram a dividir o cargo de Donas da Mansão, as Conquisteiras não param de brigar, e a rivalidade que era pequena, quadruplicou de tamanho. Entenda!

Após uma estreia regada a discussões na suíte das Donas, Lizi alfinetou Edlaine com um assunto polêmico: fezes. A ex-peoa de A Fazenda encontrou uma surpresinha nada agradável no banheiro e foi confrontar a rival. A influenciadora e Kaio Perroni negaram que usaram o banheiro para “fazer número dois”. Bruno Cardoso também disse que não entrou no recinto. A insistência de Lizi irritou Edlaine: “Eu não fiz nada, tenho que ficar discutindo aqui? Que discussão horrível!”

Na segunda (2), durante a noite, o pau quebrou novamente. Lizi criticou o fato de Edlaine e Kaio se meterem em todas as brigas um do outro e alegou que se sente mal de tretar “dois contra um”. A dupla rebateu afirmando que a Conquisteira também está se metendo nas discussões de Brenno. Eles também despejaram adjetivos para a rival, como VTzeira, invejosa, ardilosa e hipócrita.

Lizi saiu do quarto e voltou mais tarde, para dormir. Porém, Bruno e Kaio estavam na jacuzi com Edlaine, e ela pediu que eles saíssem para poder descansar. Os meninos foram para fora, mas não houve descanso na suíte, pois a troca de farpas rolou solta: “Só nós duas, olha que legal. Parece um sonho”, soltou a ex-peoa. Edlaine respondeu que estava mais para pesadelo. As duas se criticaram e armaram um show de deboche.

Em meio a briga, Lizi serviu água na taça para Edlaine, e entre trocas de farpas, as duas também trocavam elogios carregados de sarcasmo: “Você é uma fofa. [...] Poderia ter um vinhosinho para a gente comemorar o reinado, está excelente”, disse a influenciadora.

Antes de dormir, Edlaine alfinetou: “Antes que a senhorita, que é chefe de limpeza, reclame, a água do ofurô demora a escoar”, disse, prestando esclarecimentos para não rolar alarde. “Se eu tiver a oportunidade, te chamo de novo”, alegou a influenciadora sobre um novo comando delas.

Elas foram dormir, mas na terça (3), o café da manhã foi servido com ódio. Edlaine chamou Lizi para assistirem aos vídeos das Donas: “Vamos, minha chefe”. A rival se estressou: “Já vão começar? Não tenho folga nem de manhã, já vão começar a metralhar?” Edlaine deu risada e disparou: “Minha chefe acordou nervosa, acho que vou ser demitida!”

Lizi saiu de perto: “É um inferno na minha vida”.

Elas assistiram aos vídeos, que serão mostrados no programa, e passaram a se evitar na Mansão. A ex-peoa chegou a comentar com os amigos: “Estou de saco cheio, duas pessoas em cima de uma, não acho engraçado. Quando as pessoas riem, minha vontade é ir para o quarto chorar. Não é porque sou vítima, é porque estou de saco cheio”, desabafou. “Estou no meu limite”, disse.

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

