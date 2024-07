Brenno abre o coração sobre Lizi: ‘Rola um affair, um carinho especial’

‌



Brenno hablou no bate-papo com Selfie e Ju Reprodução/PlayPlus

Brenno foi eliminado de A Grande Conquista, mas o papo sobre jogo continua! Em O Grande React, o ator teve uma conversa divertida com Lucas Selfie e Ju Nogueira. Ele falou sobre a trajetória, contou do embate com Kaio e disse para quem vai a sua torcida na reta final. Olha só!

Selfie começou com uma alfinetada, relembrando que Brenno pediu que o público o tirasse do reality. Mas ele explicou que estava sobrecarregado na reta final: “Saco cheio, acho que é a palavra, não consigo viver com tanta hipocrisia, a galera fala muito e faz pouco”, disse.

Questionado sobre as maiores hipocrisias do jogo, ele não se calou: “Camarada espirra um negócio no rosto do outro e depois está sentado na mesma mesa, chamando de brother, não consigo, isso é longe do meu roteiro de vida”. Brenno fez referência a Guipa e Kaio, pois o jornalista jogou creme dental no rosto do militar, mas nos últimos dias, jantaram na mesma mesa. Ele também citou as brigas de Kaio com Hadad, e o jeito como Fê concorda com tudo o que o empresário fala.

Brenno descobriu que Selfie gostava do jogo dele, e soltou uma risada: “Você pecou pelo excesso”, alegou o apresentador. Lucas disse para o modelo que do mesmo jeito que ele reclamava de Kaio e Guipa convivendo bem, também tinha brigado com o jornalista e com Hadad, e em seguida, passou a tratá-los bem: “Isso que você está apontando, não é mais um ranço?”

Brenno desconversou, dizendo que Guipa sempre foi muito educado com ele, ao invés de Kaio, que foi arrogante: “Não consigo estar num ápice de raiva e daqui a pouco convivendo no amor”. Ele concluiu: “Com esses dois [Guipa e Hadad], eu consigo ter um certo respeito pelo jogo. Com o Kaio, ele entra um pouco na minha vida pessoal quando fala muito do meu caráter, da minha essência, não permito.”

Ele também falou do momento em que fez um acordo com o Kaio, e Ju perguntou se Brenno realmente achava que tinha conseguido comprometer o jogo do adversário: “Acredito que o cara que faz um combinado com o adversário é capaz de qualquer coisa”, disse. Segundo Brenno, ele se sentia “encurralado” por Kaio.

Selfie questionou sobre os grandes jogadores do reality, Brenno analisou: “O Guipa é um excelente jogador, mete a cara e não está nem vendo”, ele também citou Vinigram, terceiro eliminado da Mansão: “Ele conseguia fazer pequenos movimentos tentando buscar o entender do jogo!”

Ju interrompeu os pensamentos de Brenno dizendo que Lizi foi a grande jogadora da temporada. Selfie aproveitou o gancho para incluir o possível romance na conversa, mas Brenno negou em partes: “Lizi é uma querida, uma amigona. Não digo que me apaixonei, apaixonar é uma coisa muito punk. Acho que ia ter rolado muita coisa se eu tivesse me apaixonado. Mas rola um affair, um carinho especial.”

Ele também comentou sobre a dança de Kaio e Lizi, e contou que não teve ciúmes, mas também não aprovou o fair play.

Brenno acredita que Guipa vai vencer o programa, mas gostaria de ver Rambo levando o prêmio. Já sobre as plantas, enumerou: Cel, Hideo e Fê. “O cara só se pendura em assunto delicado”, disse sobre o ator. Selfie brincou: “Enquanto você está indo para o hotel, Hadad está ganhando massagenzinha na mão e escalda-pés. Se for chorar, manda áudio”. Eles caíram na gargalhada.

