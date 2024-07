Brenno, Guipa, Rambo e Taty Pink estão na décima primeira Zona de Risco da Mansão

‌



Zoneados com sucesso! A Prova da Virada é a oportunidade perfeita para mexer na Zona de Risco, já que o vencedor do desafio se livra da berlinda e ainda coloca o adversário no seu lugar. Na reta final, os competidores deram tudo de si para escapar da eliminação a poucos dias da grande final. Dessa vez, Brenno, Guipa, Rambo e Taty Pink vão enfrentar a decisão do público e um deles se despedirá do prêmio milionário de A Grande Conquista 2.

A Prova da Virada especial exigiu agilidade e equilíbrio para fugir da berlinda. Os Conquisteiros precisaram colocar folhas em seus pés de feijão e quem preencheu a árvore primeiro, venceu a prova.

Os dois eliminados serão anunciados no programa ao vivo neste sábado (13). Vote em quem você quer que permaneça no jogo no R7.com.

Como foi a prova:

Antes de começar o desafio, Rachel Sheherazade avisou que para trilhar o caminho do baú até o pé de feijão, os competidores não poderiam pisar no chão de jeito nenhum. Então, eles utilizaram duas nuvens para fazer o caminho de ida e volta apostando tudo no equilíbrio.

Hadad foi o mais ágil da última Prova da Virada da temporada ao completar as seis folhas do pé de feijão e se tornou o grande vencedor.

Como manda a regra do jogo, o campeão da deve colocar um jogador em seu lugar. Hadad virou o jogo e escolheu Rambo para trocar de lugar com ele. Assim, a décima primeira Zona de Risco foi definida com Brenno, Guipa, Rambo e Taty Pink. Vote agora no seu favorito!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.