Brenno Pavarini é o décimo primeiro eliminado da Mansão de A Grande Conquista, com 13,49% O modelo perdeu a preferência do público na Zona de Risco contra Guipa, Rambo e Taty Pink

O Conquisteiro levou a pior na Zona de Risco Edu Moraes/RECORD

Não deu para Brenno Pavarini! O modelo foi o décimo primeiro eliminado de A Grande Conquista com singelos 13,49% dos votos, após enfrentar difícil Zona de Risco contra Guipa, Rambo e Taty Pink. Apesar da saída, o “gigante” marcou o reality completaço da RECORD com posicionamentos, tretas e força de vontade.

Ele caiu na berlinda por ser o mais votado da Mansão na Zona de Risco ao receber três votos. “No jogo de convivência, temos muitos acertos e erros”, disparou ao preencher a terceira vaga. O ator teve a chance de escapar do julgamento do público na Prova da Virada, mas acabou perdendo para Hadad, que colocou Rambo em seu lugar.

Brenno e Kaio eram bastante próximos na Vila, e trouxeram a amizade para a Mansão. O problema é que na segunda etapa do jogo, já não se entendiam tão bem quando discutiam sobre estratégia. A aproximação do militar com Edlaine Barboza também incomodava o modelo, que se sentia excluído pelos amigos. Eles foram se afastando e se estranhando, até que Brenno começou uma amizade com MC Mari e chegou a criticar o ex-amigo para a cantora, que era rival de Kaio. Eles passaram a discutir em dinâmicas e protagonizar barracos acalorados na Mansão, com direito a encarada e tudo!

Depois disso foi só ladeira abaixo, Kaio firmou sua rivalidade quando chamou Brenno para dividir a chefia da Mansão com ele. Após muitas dificuldades e até cogitar se colocarem na berlinda, eles definiram De Albú como o voto em consenso.

Mas nem só de treta se vive o reality. Em uma conversa com Any, Lizi declarou estar apaixonada pelo seu amigo de jogo. A ex-Conquisteira revelou que sentia “faíscas” com o ator quando ficava muito próxima dele. Será que agora esse romance saí?

O gigante, que já foi derrotado por Davi na série Reis, voltou a cair... Dessa vez para outro gigante, o público do reality.

Relembre a trajetória de Brenno no reality:

Fim de jogo para o 'gigante'. Desde a Vila, Brenno Pavarini movimentou o jogo e protagonizou momentos marcantes na competição, dando ao público o entretenimento que o brasileiro gosta. Mesmo assim, acabou na Zona de Risco por ser o mais votado da Mansão e não conquistou a preferência do público. Relembre, a seguir, os melhores momentos do ator no reality original na RECORD RECORD/Edu Moraes

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

