Brenno Pavarini, Guipa e Lucas de Albú disputam a Prova da Virada

Quem será o vencedor da Prova da Virada? ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD TV

Mais uma formação da Zona de Risco concluída com sucesso em A Grande Conquista 2. Brenno Pavarini, Guipa e Lucas de Albú se deram mal no votatório e caíram na sétima berlinda da Mansão.

No programa ao vivo desta quarta (29), os Conquisteiros terão uma nova oportunidade graças da Prova da Virada. De acordo com as regras do jogo, o vencedor substituirá um rival na berlinda para enfrentar a decisão do público.

Quem vai conseguir se livrar dessa situação? Façam suas apostas!

Como foi a votação:

Os Donos Brenno e Kaio tiveram que decidir quais dos jogadores iriam direto para a berlinda. Em consenso, eles mandaram De Albú direto para a Zona de Risco. “Nos sentimos ameaçados com a permanência desse participante”, justificou Kaio. Já Brenno explicou que De Albú já torceu por sua saída e, por isso, escolheu ele como alvo. “Decidimos agir de maneira coerente, limpa e chegamos em um nome”, concluiu.

Após receber a indicação, De Albú confessou que achou inesperada visto as últimas movimentações que o Brenno fez. “Disse a todo momento que ia defender os cinco nomes, que ia defender o meu nome [...] Eu não esperava isso dele, mas vai ser recíproco”, comentou.

Na votação da cabine secreta, os moradores votaram em qual Dono merecia a segunda vaga da berlinda. Brenno recebeu ao todo oito votos e ocupou o segundo lugar da Zona de Risco. “Agir com a razão e não com a emoção, mostra para a gente quem age com a gente por conveniência”, disse o ator ao saber da notícia.

O super poder do Hora do Faro foi revelado para Taty Pink! Logo ela descobriu que não iria participar da votação aberta. Ou seja, não pôde votar e nem receber votos. A cantora passou pela formação da Zona de Risco imune junto ao Hideo que ganhou a imunidade na dinâmica do “detetive”.

E para fechar o trio de indicados, na votação Cara a Cara, Hadad e Rambo empataram ao receber quatro votos cada um. O Dono salvo ficou com a responsabilidade de desempatar e escolheu Guipa para ir para disputar a Prova da Virada. “Escolha confortável”, pontuou.

Gostou do resultado?

Não perca a Prova da Virada nesta quarta-feira (29), às 22h30, na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.