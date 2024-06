Briga entre Brenno e Kaio divide opiniões na web

Alto contraste

A+

A-

Rivais declarados, os Conquisteiros nunca perdem uma oportunidade de bater boca (RECORD/Edu Moraes)

A Prova da Virada de A Grande Conquista 2, disputada por Liziane, Edlaine e Guipa na noite de quarta-feira (5), movimentou as redes sociais. O desafio, realmente, fez jus ao nome e não só virou o jogo como promoveu uma reviravolta na disputa. A vitória de Lizi fez com que ela se livrasse da Zona de Risco e ainda colocasse Kaio, melhor amigo de sua rival, na berlinda. Essa jogada estratégica rendeu grande repercussão na internet

O público comemorou e a torcida por Guipa cresceu rapidamente. Até quem não é fã do Conquisteiro está se unindo para mantê-lo no jogo, acreditando que é o momento de Kaio ou Edlaine sair. A #ProvaDaVirada foi um dos assuntos mais comentados em uma rede social famosa, mostrando a intensa interação do público.

Outra treta que entrou no radar dos internautas foi a de Kaio e Brenno. Em uma discussão com o militar, o ator afirmou que entrou no reality por mérito profissional, não por amizades, gerando uma divisão entre os fãs. Uns apoiam Brenno e reforçam seu lado profissional, outros defendem Kaio, e muitos apenas curtem a treta e querem que eles permaneçam no jogo.

Os Conquisteiros mais citados nas redes sociais na noite desta Prova da Virada são:

Publicidade

1º Lizi Gutierrez

2º Edlaine Barboza

Publicidade

3ª Kaio

4º Brenno

Publicidade

5º Guipa

Fonte: Relatório Stilingue

Sob o comando de Rachel Sheherezade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.