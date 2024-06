Novidades |Do R7

Bruno Cardoso aposta que Brenno Pavarini será o próximo eliminado: ‘Falso, manipulador e traíra’ Na dinâmica do Achômetro, o ex-Conquisteiro desabafou sobre o preconceito com a profissão de palhaço e ainda atacou Fernando Sampaio

O sexto eliminado soltou o verbo sobre suas vivências no reality RECORD/Edu Moraes

Bruno Cardoso, o nosso Palhaço Sorriso, deu adeus ao jogo de A Grande Conquista 2. Em entrevista exclusiva à equipe de Comunicação da RECORD, o ex-participante desabafa sobre o preconceito com o trabalho de palhaço: “É uma profissão que as pessoas não costumam valorizar tanto”, aproveita para atacar o jogo “extremamente sujo e desrespeitoso” de Fernando Sampaio e também explica que o fato de ter participado de uma Zona de Risco com pessoas fortes na competição pode ter contribuído para a sua eliminação.

E durante a dinâmica do Achômetro do ex-Conquisteiro, onde o eliminado dá palpites sobre a próxima formação da Zona de Risco, Bruno acredita que os donos Brenno Pavarini e Kaio Perroni não vão chegar a um consenso e ainda que Dona Geni virará alvo da Mansão, recebendo a maioria dos votos. Na sua opinião, Brenno será o próximo eliminado: “Ele é falso, manipulador e traíra”, revela.

Confira abaixo a entrevista:

O que fez você participar de A Grande Conquista?

“Sempre foi o sonho da minha vida participar de um reality. E este foi um sonho mais que realizado”.

Qual foi a primeira coisa que você pensou quando foi eliminado?

“O que foi que eu fiz de errado? Estou cancelado? Alguém me conta!”

Bruno, o pessoal ficou preocupado quando você passou mal e foi levado para receber atendimento. Agora está tudo bem?

“Está tudo certo. Desde o dia em que voltei, já estava 100% bem”.

Você sentiu algum tipo de preconceito no jogo ao revelar que trabalha como palhaço?

“Num contexto geral, sim, porque é uma profissão que as pessoas não costumam valorizar tanto”.

Você acha que escolheu o lado errado no jogo?

“Não. Acho que escolhi o lado certíssimo. Faria tudo novamente”.

Você teve treta com algumas pessoas, entre elas, o Guipa, Fernando e até a Lizi, que também são fortes no jogo. Isso contribuiu para a sua eliminação?

“Acho que sim. São pessoas completamente diferentes, mas meus adversários”.

Você acha que foi para uma Zona de Risco muito forte e por isso foi eliminado?

“Também, o Kaio é um participante que tem uma grande torcida aqui fora. Acho que a nossa torcida pode ter sido dividida e eu fui de ‘arrasta pra cima’”.

Quem você considera uma pessoa que joga sujo e que não merecia estar lá?

“Tem várias pessoas, mas vou falar duas. O Fernando joga extremamente sujo, muito desrespeitoso, quer usar a dor das pessoas contra elas mesmas. E o Brenno, que se faz de coitadinho o tempo inteiro, mas, quando menos se espera, ele te dá uma apunhalada nas costas”.

Você vai ter contato com eles aqui fora?

“Contato a gente pode ter, o jogo pra mim ficou lá dentro, o ser humano é outra coisa”.

Do que você vai sentir mais falta durante esse tempo que ficou confinado na Mansão?

“Comer de graça! Já tive que ir no mercado e passar meu próprio cartão para comprar os alimentos, estou triste (risos)”.

O que você teria feito de diferente para continuar no jogo?

“Me arrependo ter orientado a Dona Geni a votar no De Albú”.

Você participaria de outro reality?

“Com certeza! Eu já estou pronto para ordenhar vaca, só chamar”.

Que dica você daria pra alguém que tem o sonho de participar de um reality?

“Acredite que o sonho é possível. Não precisa ter medo de absolutamente nada, pois ninguém é melhor do que ninguém. Você precisa se posicionar, mostrar o que você pensa e acha”.

A Grande Conquista 2 é exibida de segunda a sábado a partir das 22h45, e aos domingo, às 23h, na tela da RECORD, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.