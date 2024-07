Bruno Cardoso faz homenagem para Anahí após eliminação do reality

O jogo chegou ao fim, 'Amis'. Após não conquistar a preferência do público em votação no R7.com, Anahí Rodrighero deu adeus ao jogo. Primeira Vileira a carimbar o passaporte para a segunda fase do game, Any se jogou na competição e deu tudo de si, marcando a história da temporada. Relembre, a seguir, os melhores momentos da empresária nas telas da RECORD