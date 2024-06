Bruno Cardoso, Fernando Sampaio e Guipa disputam a Prova da Virada Um dos três Conquisteiros vai escapar do júri do público e colocar o adversário em seu lugar

Bruno Cardoso, Fernando Sampaio e Guipa disputam a Prova da Virada UM DOS JOGADORES TERÁ A CHANCE DE SAIR DA BERLINDA GRAÇAS A PROVA DA VIRADA (Antonio Chahestian/RECORD)

Sexta formação da Zona de Risco concluída com sucesso e faíscas! Para escapar da eliminação, os jogadores de A Grande Conquista 2 terão que disputar a Prova da Virada. O vencedor sai de fininho da berlinda e fica uma semana sem ter sua foto no R7.com. O desafio será disputado por Bruno Cardoso, Fernando Sampaio e Guipa no programa ao vivo desta quarta (19).

E claro, como mandam as regras do jogo, o sortudo da prova terá a oportunidade de colocar um rival em seu lugar.

Como foi a votação:

Os Donos da Mansão, Fellipe e Guipa, chegaram a um consenso ao indicar Fernando. “Motivos distintos, mas a mesma pessoa”, explicou o policial. Para Guipa, o ator não sabe a diferença entre “valor” e “valores”. “Ele faz tudo por dinheiro e se torna uma pessoa perigosa no jogo”, criticou. Por outro lado, Fellipe mencionou que Fernando tratou sua profissão de maneira pejorativa na última dinâmica: “Forma de protesto e repúdio não só por mim, mas por todos os policiais militares”, justificou sua decisão.

Ao rebater a indicação recebida, Fernando disse que o voto não foi uma surpresa. Para ele, Guipa se vitimiza no jogo ao falar que vai desistir. Sobre Fellipe, ele comentou que o policial traz a profissão para o jogo. “Eu não chamei nenhum outro policial, eu chamei um participante que age como policial no jogo”, defendeu e disse que estava na Zona de Risco porque indicou Taty Pink na última berlinda e Fellipe ainda estava ressentido.

Na votação secreta, os participantes tiveram que votar em um dos donos. Por dez votos a três, Guipa foi o escolhido para a segunda vaga na Zona de Risco. “Eu percebo uma incoerência gigantesca nesse jogo”, disparou o ator ao saber da notícia. “O que me tranquiliza é exatamente isso: que o Brasil está compactuando com as minhas ideias”, disse ao mencionar que voltou de duas berlindas.

A terceira etapa foi a votação Cara a Cara e lógico que a Mansão pegou fogo! Com quatro votos, Bruno Cardoso foi o mais votado da casa. Mas ainda faltava o elemento surpresa que veio direto do quadro A Conquista do Poder do Hora do Faro: “Na votação aberta, escolha dois moradores para mudarem seus votos. Eles devem trocar suas indicações para a Zona de Risco”. Fernando escolheu Hideo e, assim, cancelou o voto dele em Hadad. O voto do professor foi para De Albú. O segundo voto cancelado pelo ator foi o de Geni. Ela estava com o jogo na mão, mas preferiu votar em Lizi.

Dessa forma, a sexta Zona de Risco está completa. Bruno Cardoso, Fernando Sampaio e Guipa estão zoneados!

Não perca a Prova da Virada nesta quarta (12), às 22h30, na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel SheherAzade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.